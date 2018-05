Piekarska możliwą kandydatką SLD na prezydenta stolicy

Informacje

W piątek rada warszawskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej podejmie ostateczną decyzję w sprawie kandydata partii na prezydenta Warszawy. Oprócz Andrzeja Celińskiego pojawiła się nowa możliwa kandydatura - Katarzyny Piekarskiej - powiedział w środę w RMF FM szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

Rada - jak podkreślił Czarzasty - rozpoczęła się i trwała kilka godzin. - Została zawieszona i w piątek zbiera się, żeby ostatecznie podjąć decyzję - powiedział szef SLD.

Dwa nazwiska

Zapytany, jakie nazwiska są brane pod uwagę, odpowiedział, że jednym kandydatem jest Andrzej Celiński, jednak - jak dodał - we wtorek pojawiła się również możliwość rozmowy na temat kandydatury na prezydenta Warszawy z Katarzyną Piekarską. Poinformował, że rozmowy z nią będą prowadzone.

Piekarska to była wieloletnia posłanka. Do Sejmu po raz pierwszy weszła w 1993 roku z listy Unii Demokratycznej. W trakcie kadencji zmieniła jednak polityczne barwy i zasiliła SLD. W 1997 roku objęła funkcję wiceministra w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Posłanką została też w roku 1997, potem w 2001 i 2005. Od 2010 roku (do dziś) jest z kolei radną sejmiku Mazowsza. W 2011 i 2015 roku ponownie próbowała wejść do Sejmu, a w 2014 do Parlamentu Europejskiego - bezskutecznie.

Z wykształcenia jest prawnikiem.

Wybory jesienią

Do tej pory swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy ogłosili oficjalnie Patryk Jaki (z poparciem Zjednoczonej Prawicy), Rafał Trzaskowski (z poparciem PO i Nowoczesnej) oraz były wiceprezydent miasta Jacek Wojciechowicz. Chęć startu wyrażali także m.in. przewodniczący lokalnego stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak, Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej czy Janusz Korwin-Mikke.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.

