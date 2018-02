Pięć milionów złotych na zabytki. Wziąć może każdy

Informacje

Kamienica przy Miodowej została zabytkiem fot. MWKZ

Do końca lutego można starać się o dotację z budżetu województwa mazowieckiego na renowację obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W puli znajduje się 5 milionów złotych. O wsparcie może starać się każdy właściciel zabytku - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

"Dobra sytuacja finansowa Mazowsza pozwala nam w tym roku wrócić do zadania, które jeszcze kilka lat temu systematycznie realizowaliśmy, i dzięki któremu wiele wielkich, ale też mniejszych mazowieckich pereł architektury i sztuki zostało odnowionych" - podkreślił marszałek Adam Struzik w komunikacie. Jak dodał, "ciągle jest jednak wiele do zrobienia". "Zachęcam wszystkich tych, którym troska o nasze kulturalne Mazowsze jest szczególnie bliska do ubiegania się o te środki" – napisał.

Co zrobić?

Jak czytamy w komunikacie, aby uzyskać dotację, zabytek musi być wpisane do rejestru zabytków, należy wykazać jego istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców regionu, a także musi on na stałe znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być dostępny publicznie.Starać można się o dotację w wysokości do 200 tysięcy złotych. Jak zaznaczono, może być ona udzielona w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku. Natomiast - jeśli posiada on wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga np. złożonych prac konserwatorskich -dotacja może sięgnąć nawet 100 procent.Przyznane środki będą mogły zostać przeznaczone m.in. na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane, na sporządzenia ekspertyz technicznych i konserwatorskich. Dotację będzie można przeznaczyć także na wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, a także zabezpieczenie zabytków, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych.Wsparcie samorządowe przysługuje każdemu, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i ma tytuł prawny wynikający np. z prawa własności czy użytkowania wieczystego.Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wypełniony wniosek w tej sprawie. Dodatkowe informacje dostępne są m.in. na stronie internetowej www.mazovia.pl .

Zobacz konferencję dotyczącą zabytków w Otwocku:

PAP/kz/mś