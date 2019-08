Informacje

1/7 Radość Marko Vesovica po zdobyciu zwycięskiej bramki fot. PAP/Leszek Szymański 2/7 Legia pokonała Zagłębie fot. PAP/Leszek Szymański 3/7 Legia pokonała Zagłębie fot. PAP/Leszek Szymański 4/7 Legia pokonała Zagłębie fot. PAP/Leszek Szymański 5/7 Legia pokonała Zagłębie, ale kibice myślami byli już w Glasgow fot. PAP/Leszek Szymański 6/7 Legia pokonała Zagłębie fot. PAP/Leszek Szymański 7/7 Legia pokonała Zagłębie fot. PAP/Leszek Szymański













Legia Warszawa odniosła niezwykle cenne zwycięstwo. W spotkaniu 5. kolejki PKO Ekstraklasy podopieczni Aleksandara Vukovicia wygrali u siebie z Zagłębiem Lubin 1:0. Dla legionistów do piąty mecz z rzędu bez straty gola.

W środowym meczu Ligi Europy z Atromitosem, Legia zagrała najlepiej w sezonie – podopieczni Aleksandara Vukovicia byli zdyscyplinowani taktycznie i skuteczni. Dlatego należało się spodziewać, że z każdym kolejnym spotkaniem gra zespołu z Łazienkowskiej, która na początku sezonu pozostawiała bardzo dużo do życzenia, będzie coraz bardziej cieszyła oko. I rzeczywiście – w meczu z grającym w kratkę Zagłębiem zespół ze stolicy przynajmniej w pierwszych 45 minutach prezentował się bardzo dobrze.

Zagłębie tłem

Wprawdzie w pierwszej połowie Legia nie miała przygniatającej przewagi, to jednak jej gra ponownie mogła się podobać. Piłkarze Vukovicia rzadko schodzili z połowy rywali, starali się grać szybko i efektownie. Co więcej w 19. minucie wyszli na prowadzenie, gdy po dobrym dośrodkowaniu Waleriana Gwilii z rzutu rożnego piłkę głową do siatki skierował Marko Vesović. W tej sytuacji nie popisał pilnujący Czarnogórca Maciej Dąbrowski, który wskoczył na plecy legionisty, ale nie zdołał sięgnąć futbolówki.

Warszawski zespół spokojnie mógł podwyższyć na 2:0, ale Luquinhas po podaniu Sandro Kulenovicia trafił w słupek, natomiast po kolejnej dobrej akcji i strzale Vesovicia świetną interwencją popisał się Konrad Forenc. Szansę po uderzeniu z rzutu wolnego miał również Gwilia, jednak piłka nieznacznie przeleciała nad poprzeczką.

Tymczasem Zagłębie ograniczyło się do defensywy i kilku kontr, z których żadna nie zakończyła się groźnym strzałem.

Jest gol, gola nie ma

W drugiej odsłonie gospodarze pozwolili rywalom na więcej – choć nadal mieli przewagę, to większy problem sprawiało im stworzenie sytuacji strzeleckiej. Inna sprawa, że przyjezdni zaczęli grać zdecydowanie odważniej, większym pressingiem, przez co zespól z Łazienkowskiej zaczął popełniać błędy.

Jeden z nich mógł się dla nich zakończyć w najgorszy możliwy sposób – utratą gola. Była 68. minuta, gdy Filip Starzyński fenomenalnie podał do wbiegającego między obrońców Patryka Szysza, a młody napastnik pewnym uderzeniem pokonał Radosława Majeckiego. Gospodarze cieszyli się z wyrównania, ale po dwóch minutach sędzia nie uznał gola – zdaniem VAR Szysz w momencie podania był na minimalnym spalonym.

Majecki bohaterem

Legia zaatakowała, co przełożyło się na potężne uderzenie Gwilii z dystansu, jednak ponownie górą był Forenc. Ten sam zawodnik miał kolejną okazję w okolicach 90. minuty – tym razem Gruzin po kontrze uderzył obok słupka. Z kolei Zagłębie odpowiedziało uderzeniem Starzyńskiego, ale piłka odbiła się od Mateusza Wieteski i padła łupem Majeckiego. W 92. minucie bramkarz Legii zasłużył na miano bohatera meczu, gdy znakomicie obronił uderzenie głową Patryka Tuszyńskiego – piłkarz lubinian przymierzył będąc kilka metrów od linii bramkowej. W końcówce jego umiejętności raz jeszcze nieprzyjemnym strzałem przetestował Starzyński.

Biorąc pod uwagę również mecze w Lidze Europy, jest to piąty z rzędu mecz Legii bez straty gola.

Po czterech rozegranych spotkaniach Legia ma na koncie 7 punktów i plasuje się na 8. miejscu w tabeli. Do prowadzącego Śląska Wrocław traci sześć punktów. Ma jednak do rozegrania zaległe spotkanie z Wisłą Płock.

Zagłębie zajmuje 12. pozycję.

Trzy punkty zostają w Warszawie 🔥 #LEGZAG pic.twitter.com/PCTQCHMqeb — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 18 sierpnia 2019

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Marko Vesovic (19-głową).

Żółta kartka - KGHM Zagłębie Lubin: Sasa Balic, Lubomir Guldan.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 16 262.

Legia Warszawa: Radosław Majecki - Paweł Stolarski, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha - Marko Vesovic (75. Dominik Nagy), Andre Martins, Walerian Gwilia, Cafu (90. Tomasz Jodłowiec), Luquinhas - Sandro Kulenovic (82. Mateusz Wieteska).

KGHM Zagłębie Lubin: Konrad Forenc - Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Maciej Dąbrowski, Sasa Balic - Alan Czerwiński, Jakub Tosik (80. Damjan Bohar), Filip Starzyński, Łukasz Poręba (46. Bartosz Slisz), Sasa Zivec (46. Patryk Tuszyński) - Patryk Szysz.

Legia swoja grą wciąż nie zachwyca, ale też nie traci bramek. W Lidze Europy pokonała rywali z Gibraltaru, Finlandii i Grecji. Teraz zmierzy się ze Szkotami z Glasgow.

Legia awanasowała (Wideo bez dźwięku) PAP/EPA

PO/dasz

Przeczytaj więcej na eurosport.tvn24.pl