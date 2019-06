Informacje

Phil Collins żyje i śpiewa fot. Christoph Schmidt/PAP/EPA

W środę wieczorem Phil Collins zagra koncert w ramach trasy pod przewrotnym tytułem "Still Not Dead Yet". W związku z wydarzeniem na Stadionie Narodowym nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

68-letni piosenkarz wystąpi w Warszawie w ramach europejskiej trasy "Still Not Dead Yet: Live 2019", która poprzedzać będzie trasę po Ameryce Południowej i Północnej.

- Myślałem, że w ciszy pójdę na emeryturę, ale dzięki fanom, mojej rodzinie i wsparciu od niesamowitych artystów, odkryłem na nowo pasję do muzyki i występowania. Nadszedł czas, żeby zrobić to jeszcze raz. Jestem bardzo podekscytowany. Mam dobre przeczucie – cytują muzyka w komunikacie prasowym organizatorzy.

Phil Collins pojawił się na scenie muzycznej jako perkusista, a następnie lider zespołu Genesis. Solową karierę rozpoczął w 1981 roku wraz z wydaniem albumu "Face Value". Ma na swoim koncie najwięcej singli na liście UK TOP 40.

Zmiany tras, dodatkowe autobusy

Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego, od godz. 17.30, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 125, 202 i linii zastępczej Z-6 pojadą ulicami Targową i Kijowską do przystanku Dworzec Wschodni. Ulicą Targową będzie kursowała również linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką. Autobusy linii E-1 kursować będą ulicami: most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel - Tamka - most Świętokrzyski.

"Po koncercie, ok. godz. 22.45, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Józefa Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 24, 25 i 73 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72" - czytamy w komunikacie ZTM.

Poza tym uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Al. Ujazdowskie - Trasa Łazienkowska - most Łazienkowski - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Saska - al. Waszyngtona - rondo Wiatraczna.

Po zakończeniu koncertu na trasy wyruszą dodatkowe autobusy linii 509 z ronda Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia.

ab/pm