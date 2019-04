"Pekin" rozebrany do gołej cegły

Informacje

"Z budynku przy Złotej 83 usuwany jest tynk" - poinformowała nas Eliza, która mieszka w okolicy. Sprawdziliśmy. Zabytkowa kamienica jest zasłonięta przez rusztowanie. Tynk rzeczywiście znika, a zza niego wyłania się czerwona cegła. O prace spytaliśmy inwestora.

Powrót do historii

- Rozpoczął się remont, na razie skuwamy elewację. Musimy usunąć tynk, po to, żeby można było powrócić do elewacji historycznej. Po odkryciu cegieł mur zostanie zabezpieczony - mówi tvnwarszawa.pl Michał Stępień z firmy AFI Europe, do której należy kamienica.

Jak już pisaliśmy, na elewację mają wrócić zdobienia, które w czasach PRL zostały usunięte. Po pracach budynek nie będzie już czynszówką, lecz apartamentowcem z lokalami usługowymi na parterze i - częściowo - pierwszym piętrze.

Odtwarzane mają być również klatki schodowe, by były jak najbliższe oryginałowi. Powstanie również parking podziemny na około 60 miejsc, do którego wjazd będzie od strony Żelaznej.

1/8 Pekin rozebrany do cegły fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/8 Pekin rozebrany do cegły fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/8 Pekin rozebrany do cegły fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/8 Pekin rozebrany do cegły fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 5/8 Pekin rozebrany do cegły fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 6/8 Pekin rozebrany do cegły fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 7/8 Pekin rozebrany do cegły fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 8/8 Pekin rozebrany do cegły fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl















Kiedyś piękna, dziś zrujnowana

O złym stanie kamienicy przy Złotej 83 pisaliśmy wielokrotnie. Gdy trafiła w prywatne ręce, inwestor zapowiedział remont. Najpierw budynek zabezpieczono, a w 2017 roku pozwolenie na konkretne prace wydał stołeczny konserwator zabytków.

Budynek powstał pod koniec XIX wieku z inicjatywy Wolfa Krongolda. Kamienica miała piękny i bogaty wystrój eklektyczny oraz reprezentacyjne klatki schodowe. Praktycznie przetrwała II wojnę światową, ale potem doprowadzono do dewastacji - skuto dekoracje, zerwano balkony. Z uwagi na przeludnienie nazywana była częstokroć "pekinem".

Przed ponad 10 laty wykwaterowano ostatniego z komunalnych lokatorów, ze względu na fatalny stan techniczny budynku. Miasto kilkukrotnie próbowało pozbyć się nieruchomości. Udało się dopiero za szóstym razem.

ran/b