Wizualizacje MSN i TR fot. Thomas Phifer & Partners



Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad znów się opóźni. Żadna firma nie złożyła oferty w ogłoszonym w marcu przetargu na wykonawcę inwestycji.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr Rozmaitości to jedna z najważniejszych inwestycji kulturalnych w Warszawie. Jej tempo pozostawia wiele do życzenia, a prace nad nią ciągną się od ponad dekady. Choć wydawało się, że w końcu uda się doprowadzić do rozpoczęcia budowy, pojawił się nowy, niespodziewany problem. Do przetargu na wykonawcę nie zgłosiła się żadna firma.

Jak poinformowała "Gazeta Stołeczna", ogłoszonym wiosną przetargiem interesowało się pięciu oferentów: Warbud, Budimex oraz trzy konsorcja: Hochtiefu i Mar-Budu; IDS-Budu, Polimeksu Mostostalu i Polimeksu Budownictwo oraz Strabagu i firmy Zueblin. Choć wszyscy wstępnie zadeklarowali udział w przetargu i złożyli łącznie 488 szczegółowych pytań, ostatecznie nie wpłynęła ani jedna oferta przetargowa.

Gdyby udało się rozstrzygnąć przetarg jesienią, tak jak wstępnie planowały władze muzeum, a jego budowa trwałaby zakładane 36 miesięcy, siedziba MSN byłaby gotowa w 2021 roku. Teraz czeka ją kolejne opóźnienie.

Wyzwanie dla budowniczych

"Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie kontynuowało działania zmierzające do wyboru generalnego wykonawcy i realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem" - cytuje władze instytucji "Gazeta Stołeczna".

Miasto zabezpieczyło w swoim budżecie ponad 320 milionów złotych na realizację tej inwestycji. Budowa siedziby MSN i TR będzie droga, bo oba budynki mają powstać nad tunelem pierwszej linii metra i łącznikiem pierwszej i drugiej linii podziemnej kolejki. Konstrukcja nie może obciążać tuneli.

Na firmy zainteresowane przetargiem mogła wpłynąć sytuacja na rynku budowlanym. Koszty wykonawstwa rosną w szybkim tempie. A to zdaniem "Gazety Stołecznej" sprawia, że przedsiębiorstwa wycofują się z kontraktów na skomplikowane projekty w obawie, że nie podołają realizacji zleceń w budżecie zadeklarowanym wiele miesięcy wcześniej.

Prosta i jasna bryła

Dwa budynki, które mają stanąć na placu, będą ułożone w kształt litery L. Muzeum znajdzie się bliżej Marszałkowskiej i będzie to prosta, jasna, niemal biała bryła. Wokół całego parteru znajdą się podcienie, a przez szklaną elewację będzie można zajrzeć do wnętrza budynku. Pomysł ten został zaczerpnięty z tymczasowej siedziby muzeum w pawilonie Emilia.

Parter budynku będzie ogólnodostępny. Znajdzie się tu mała galeria z często zmieniającymi się wystawami - wizytówka muzeum - oraz księgarnia. - Centralnym punktem parteru będzie główna klatka schodowa, która ma stanowić miejsce spotkań. Nią wchodzić się będzie na poziomy +1 i +2, gdzie znajdą się przestrzenie wystawowe i sale warsztatowe. Dopiero tam będzie trzeba pokazać bilet - tłumaczył w marcu Marcel Andino Velez z MSN.

Muzeum będzie miało powierzchnię użytkową 10,8 tysięcy metrów kwadratowych. Za projekt odpowiada amerykański architekt Thomas Phifer, współpracujący z polskimi architektami z pracowni APA Wojciechowski.

Problem z terenem pod TR

Władze MSN planują przygotowanie jeszcze jednego kompletu wizualizacji i szczegółową prezentację ostatecznego projektu obu budynków. Będzie on gotowy dopiero po tym, jak wydane zostanie pozwolenie na budowę TR. Ten mniejszy budynek ma stanąć bliżej Pałacu Kultury. Będzie ciemniejszy, o nieco bardziej zróżnicowanej bryle. Podcienie będzie miał tylko od strony pasażu, który znajdzie się między budynkami.

Przypomnijmy, że w lutym miasto zdecydowało się na rozdzielenie inwestycji na dwa postępowania. Do pozwolenia na budowę TR wciąż brakuje kontroli nad sporną działką, która znalazła się w rękach prywatnych w efekcie reprywatyzacji. Bez niej teatr nie ma dostępu do drogi publicznej, co wyklucza pozwolenie na budowę. W lipcu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody mazowieckiego, który na początku roku wywłaszczył sporną działkę na placu Defilad. To oznacza, że wydanie pozwolenia na budowę opóźni się o kolejne miesiące.

