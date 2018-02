Informacje

Pawilony czekają na nowego najemcę fot. Urząd Miasta



Dziewięć pawilonów i ponad dwa tysiące metrów kwadratowych powierzchni czeka na nowego zarządcę. Ratusz szuka operatora, który przez najbliższe trzy lata będzie odpowiadał za nadwiślańskie bulwary między mostami Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim. Plan jest taki, by promenada była miejscem relaksu i rozrywki dostępnym dla każdego, niezależnie od grubości portfela.

Zarząd Zieleni wydzierżawi bulwary jednemu podmiotowi. Pawilony będą udostępnione w stanie surowym, w pełni wyposażona będzie wyłącznie część sanitarna. Dzięki temu przyszły operator z łatwością dostosuje ich wnętrza do różnorodnych potrzeb.

Coś dla ciała, coś dla ducha

Konkurs określa dwie podstawowe filary działalności prowadzonej w pawilonach - wysokiej jakości gastronomia i przestrzeń wystawiennicza. Pierwszy pawilon zlokalizowany jest najbliżej Centrum Nauki Kopernik. Został podzielony na kilka części. Znajdzie się w nim przestrzeń gastronomiczna oraz wypożyczalnia leżaków i koszy wiklinowych. Poza tym, będą też ogólnodostępne i bezpłatne przebieralnie, toaleta publiczna i natryski. Kolejne trzy pawilony, zgodnie z intencją miasta, mają zostać przeznaczone na galerie, tak by spełniać funkcję kulturalną. Wiodącą funkcją pięciu pozostałych obiektów ma być gastronomia.

Miastu zależy, by była to przestrzeń przyjazna dla wszystkich warszawiaków, oferująca usługi w przystępnych cenach. W konkursowych wymaganiach znalazło się zastrzeżenie, że co najmniej jeden z pawilonów musi zostać przeznaczony na tak zwaną kuchnię niskokosztową.

"Dopełnieniem oferty na bulwarze będą cztery pływające pawilony, które w sezonie przycumują do nadwiślańskiej promenady" - zapowiada ratusz. Poza restauracjami i publicznymi toaletami, na dachach pawilonów mieszkańcy znajdą tarasy widokowe, z których będzie można podziwiać miasto z perspektywy rzeki.

Przedsiębiorcy mogą składać oferty przetargowe do 16 marca.

Wizytówka Warszawy

Bulwary wiślane niezależnie od pory roku cieszą się popularnością wśród mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę. Poza stałymi pawilonami, w których można schronić się przed słońcem lub deszczem, pojawiają się na nich instalacje artystyczne. Są też ławki, leżaki i trampoliny.

"Nadwiślańskie pawilony charakteryzują się specjalną konstrukcją. Wszystkie posadowione są na specjalnych pływakach i jednocześnie przymocowane do masywnych pylonów. Zostały tak zaprojektowane, aby były odporne na okresowe zalewanie" - czytamy w komunikacie ratusza. Dodatkowo, gdyby woda w Wiśle znacząco przekroczyła stan alarmowy, możliwy jest ich demontaż. Za pomocą dźwigów mogą być podniesione, umieszczone na samochodach ciężarowych i przewiezione w bezpieczne miejsce.

ZOBACZ JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY CZTERY NOWE PŁYWAJĄCE PAWILONY:





