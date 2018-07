Patryk Jaki obiecuje budowę dwóch linii metra. Jednocześnie

Informacje

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki zapowiedział w środę, że jeśli zostanie prezydentem stolicy, to rozpocznie budowę dwóch nowych linii metra. - To będzie jedno z moich najważniejszych zadań, jak zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy - zadeklarował.

Patryk Jaki podkreślił w środę na konferencji prasowej, że w takich metropoliach jak Warszawa, metro jest rzeczą oczywistą i naturalną.

Budowa dwóch linii jednocześnie

Kandydat Zjednoczonej Prawicy wskazywał, że Warszawa ma mniej kilometrów metra, niż takie miasta jak Budapeszt, czy Praga. - Wszystkie (te miasta) mają zdecydowanie więcej kilometrów metra, niż Warszawa - zauważył. Podkreślił, że Warszawa powinna "gonić" metropolie, w których funkcjonuje kilka linii metra.

Jak dodał, władze Warszawy do tej pory nawet nie zaprojektowały kolejnej linii metra. - Nigdzie w żadnym dużym mieście nie robi się tak, że przez ponad dekadę nie projektuje się kolejnych istotnych linii komunikacyjnych - zaznaczył Jaki.

- Jak zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, to rozpocznę budowę dwóch nowych linii metra jednocześnie - oświadczył Jaki. - To są plany naprawdę możliwe i realne do zrealizowania i my je zrealizujemy. To będzie jedno z moich najważniejszych zadań, jak zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy - zadeklarował.

Z Białołęki do Wilanowa

Z zaprezentowanych na konferencji materiałów wynika, że proponowana III linia metra ma przebiegać od Białołęki do Wilanowa. Natomiast IV linia metra miałaby przebiegać z Marysina Wawerskiego na Ursus.

- Albo Warszawa ambitna, którą prezentujemy, albo Warszawa kompleksów, którą prezentuje (prezydent stolicy) Hanna Gronkiewicz-Waltz i (kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta miasta) Rafał Trzaskowski. Idealna para, która odpowiada za to, że wszystkie miasta regionu wyprzedziły Warszawę, jeżeli chodzi o budowę metra, co jest gigantycznym skandalem - ocenił Jaki.

Zdaniem Patryka Jakiego kilometr podziemnej kolejki można zbudować za 300 milionów złotych. Czyli koszt planowanych przez niego 50 kilometrów to 15 miliardów złotych. Przy rozłożeniu budowy na 10 lat to 1,5 miliarda złotych rocznie. Według kandydata Zjednoczonej Prawicy ten koszt byłby do udźwignięcia przez budżet miasta.

Wizja metra według Patryka Jakiego fot. TVN24

"Jezioro się postawi tu"

Propozycję Jakiego na Twitterze skomentowała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za transport publiczny.

"Ja nie będę odnosić się do obietnic, a merytoryki. A tą skwituję jednym zdaniem, 'a nie... dobrze... to jezioro się postawi tu... a to będzie tutaj'" - napisała.

Ja nie będę odnosić się do obietnic, a merytoryki. A tą skwituję jednym zdaniem, „a nie... dobrze... to jezioro się postawi tu... a to będzie tutaj”. 🤦‍♀️ — Renata Kaznowska (@RKaznowska) 25 lipca 2018

PAP/kz/pm