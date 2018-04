Patryk Jaki kandydatem PiS na prezydenta Warszawy

Informacje

Patryk Jaki jest kandydatem na prezydenta Warszawy - ogłosił prezes partii Jarosław Kaczyński na czwartkowej konferencji prasowej.

O tym, że Jaki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na fotel prezydenta stolicy, mówiło się nieoficjalnie od kilku dni. Partia wybierała między dwoma osobami - Michałem Dworczykiem, szefem kancelarii premiera Morawieckiego oraz właśnie Patrykiem Jakim.

Przeciwnikiem w walce o fotel prezydenta stolicy będzie Rafał Trzaskowski - wspólny kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Polityk PO ma startować w wyborach w duecie z Pawłem Rabiejem z Nowoczesnej, który miałby zostać wiceprezydentem.

Start w wyborach na prezydenta Warszawy deklarowali również Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, Jacek Wojciechowicz - były wiceprezydent stolicy oraz Janusz Korwin-Mikke z partii Wolność.

Kariera Jakiego

Patryk Jaki od 2015 roku jest wiceministrem sprawiedliwości. Z jego inicjatywy powstała komisja weryfikacyjna, która bada warszawską reprywatyzację.

Patryk Jaki urodził się 11 maja 1985 roku w Opolu. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył politologię na Wydziale Nauk Społecznych.

Zwroty polityczne

W młodości podejmował się różnych prac. Był między innymi dziennikarzem lokalnej gazety, specjalistą do spraw marketingu i promocji w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Jak czytamy na jego stronie internetowej, kierował też opolskim oddziałem SKOK, potem pracował w administracji, prowadził biuro poselskie, a w 2006 roku został członkiem gabinetu politycznego wojewody opolskiego. Był też współpracownikiem posła Parlamentu Europejskiego profesora Ryszarda Legutki.

Karierę polityczną zaczął w 2003 roku, gdy wstąpił do Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Po trzech latach wystartował w wyborach samorządowych z listy Platformy Obywatelskiej. Wówczas został najmłodszym radnym w Opolu. Niedługo po tym powrócił do PiS-u. W 2010 roku został ponownie wybrany do opolskiej Rady Miasta, następnie został przewodniczącym Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz szefem komisji rewizyjnej.

Przez siedem lat Jaki kierował stowarzyszeniem Młodzi Konserwatyści. Jego członkowie zajmowali się pielęgnowaniem tradycji patriotycznych w regionie Opolszczyzny. Z ich inicjatywy ustanowiono 1 marca ogólnopolskim Dniem Żołnierzy Wyklętych.

Do Sejmu trafił w 2011 roku. Związał się z klubem poselskim Solidarna Polska. W 2015 roku po raz drugi uzyskał mandat posła. Został rzecznikiem prasowym klubu Zjednoczonej Prawicy (powstał z połączenia Solidarnej Polski i Polski Razem).

Od listopada 2015 roku pełni funkcję wiceministra sprawiedliwości. Jest przewodniczącym i twórcą komisji weryfikacyjnej, która bada sprawę reprywatyzacji w stolicy. "Gazeta Bankowa" nagrodziła go Złotym Kompasem za "walkę z mafią reprywatyzacyjną", tygodnik "Wprost" w 2017 roku przyznał mu 10. miejsce na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków.

Jak czytamy w mediach społecznościowych polityka, jest twórcą Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Polskiego Instytutu Kryminologii oraz przyczynił się do powstania rejestru pedofilów. Jest autorem rządowego programu Praca dla Więźniów.

Jest przewodniczącym Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego. Przewodniczy też Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

