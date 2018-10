Informacje

- Jeżeli zostanę prezydentem Warszawy, powstanie tutaj 1500 nowych miejsc postojowych - oświadczył Patryk Jaki. "Tutaj", czyli na tyłach zajezdni autobusowej przy Woronicza. Karina Koziej ze stowarzyszenia Lepszy Służewiec nie zostawia na tym pomyśle suchej nitki.



- Słynny Mordor, wyjątkowo nieprzemyślany symbol fatalnej polityki prowadzonej przez samorząd - zaczął poranny briefing kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia Zjednoczonej Prawicy. Zarzucił włodarzom, że "najpierw wyrazili zgodę, by w jednym miejscu powstało ponad 100 tysięcy miejsc pracy, a dopiero później myśleli o tym, jak zapewnić komunikację i miejsca parkingowe".



- Docelowo problemy komunikacyjne Mordoru chciałbym rozwiązać poprzez budowę metra. Ale jednocześnie do tego czasu potrzebne są nowe miejsca parkingowe - stwierdził Jaki.

Ośmiopiętrowy parking

- Chciałbym wykorzystać tereny, które są na zajezdni i stworzyć ośmiokondygnacyjny parking. Tak jak jest to charakterystyczne dla wielu miejsc na Zachodzie - na dole byłaby część dla zajezdni, a na górze ośmiokondygnacyjny parking - oznajmił kandydat prawicy.

Jak dodał, nowy parking miałby pomieścić około 1500 samochodów.

- To jest moje zobowiązanie. Jeśli zostanę prezydentem Warszawy, powstanie tutaj około 1500 miejsc parkingowych. Wszystkie szczegóły określi projekt i program funkcjonalny. Natomiast są duże możliwości i zasoby, które można wykorzystać. Tym bardziej że wysoka zabudowa jest charakterystyczna dla tego miejsca, więc dlaczego nie parkingi - podsumował Jaki.

Problemy Służewca

Służewiec od lat boryka się z problemami komunikacyjnymi. W odpowiedzi na nie powstało stowarzyszenie Lepszy Służewiec, skupiające pracowników biurowców, najemców oraz właścicieli i zarządców nieruchomości, a także mieszkańców Służewca. Jego członkowie od kilku lat zabiegają o poprawę jakości życia w tej okolicy. Na pierwszym miejscu stawiając właśnie komunikację i transport.

- Komunikacja zbiorowa i infrastruktura rowerowa - to powinien być priorytet dla władz - mówiła dwa lata temu, przy okazji konsultacji dotyczących przyszłości Służewca, przedstawicielka organizacji Karina Koziej.

"Pomysł absurdalny, nielogiczny"

W środę, gdy zapytaliśmy o pomysł Patryka Jakiego, odpowiedziała stanowczo: "absurdalny, nielogiczny i przeciwskuteczny".



- Strategia dla Służewca w tym zakresie powinna opierać się na maksymalnym wzmocnieniu publicznego transportu zbiorowego: tramwajów, autobusów, kolejki, może w przyszłości metra, a także na korzystaniu z osiągnięć ekonomii współdzielonej: carsharing, carpooling, a nie na dawaniu pretekstów do codziennego wjazdu na ten teren dodatkowych 1500 samochodów - wyjaśnia prezeska stowarzyszenia.



Podkreśla też, że "codziennie na Służewcu jest wolnych kilkaset ogólnodostępnych miejsc parkingowych, na przykład w centrum handlowym czy w biurowcach". - Ich wykorzystanie sięga średnio 40 procent. Apelujemy o to, by o rozwoju Służewca myśleć holistycznie [całościowo - red.]. Pojawiające się co chwilę pomysły, niepowiązane ze sobą, tylko szkodzą tej części Warszawy - podsumowuje.

"To nieporozumienie"

Propozycje kandydata prawicy skomentował też jeden z jego konkurentów - Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta komitetu Wygra Warszawa.

- To jest już samo centrum. Budowa ośmiokondygnacyjnego parkingu w tym miejscu jest nieporozumieniem - ocenił. - Ściąganie mieszkańców przedmieść, żeby tam zostawiali swoje samochody, to jest przepis na jeszcze większe korki, na jeszcze większe zanieczyszczenie powietrza. Tego typu parkingi powinny powstawać - owszem, ale na obrzeżach Warszawy, przy stacjach kolei podmiejskiej - mówił Śpiewak.

Podkreślił, że codziennie do Warszawy wjeżdża 15 tysięcy samochodów. - To jest liczba, która nie może się zwiększać, ona się musi zmniejszać. Niestety, propozycje Patryka Jakiego idą w tę stronę, żeby liczba samochodów się zwiększała - ocenił.

Zdaniem Śpiewaka zagospodarowanie Mordoru jest przykładem "bezrozumnej polityki ratusza". - Hanna Gronkiewicz-Waltz pozwoliła deweloperom zabudować Służewiec Przemysłowy bez żadnych ograniczeń, a potem się nagle okazuje, że jest problem, bo nie ma jak dojechać i wyjechać z tego Mordoru - wskazywał.

Stwierdził też, że Mordor "jest najlepszym przykładem tego, jak miasto nie powinno się rozwijać".

