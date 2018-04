Informacje

Sesja rady dzielnicy fot. tvnwarszawa.pl

"Ogłaszam przerwę"

Obecnie Włochy nie mają wybranego przez radnych burmistrza. Pełniący tę funkcję od ponad 11 lat Michał Wąsowicz został odwołany podczas sesji 9 kwietnia. Od tego dnia radni - zgodnie ze statutem dzielnicy - mają 30 dni na powołanie nowego szefa zarządu. W przeciwnym razie swojego komisarza ma prawo wskazać prezydent Warszawy.

Odwołany Wąsowicz

Wtorkowe posiedzenie zwołane było na godzinę 18. Niecierpliwi mieszkańcy już kilka minut po tym czasie zaczęli komentować: "gdzie są radni?", "tracimy czas", "chyba znów nie mogą się dogadać". Przewodniczący Andrzej Krupiński (Prawo i Sprawiedliwość) ostatecznie otworzył obrady z kilkunastominutowym opóźnieniem. Otworzył i po kilku formalnych ogłoszeniach zaraz zamknął.- Ogłaszam przerwę do 17 maja - oświadczył krótko. Decyzji nie uzasadnił.Termin, w którym radni powinni wybrać swojego burmistrza (30 dni) minie 9 maja. Zwołanie sesji tydzień później oznacza, że szefa zarządu wskaże Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zgodnie ze statutem, będzie miała na to maksymalnie 14 dni. Ostatecznie więc nowego burmistrza dzielnicy i jego zastępców powinniśmy poznać najpóźniej około 23 maja. Do tego czasu formalnie dzielnicą zarządzać będzie nadal Michał Wąsowicz.

Wąsowicz został odwołany na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, choć był wieloletnim członkiem tej partii. Działacze PiS argumentowali swój wniosek między innymi niskim wykonaniem budżetu. Były burmistrz się z tym nie zgadzał.

"Przyznam, że jest mi przykro, że taka sytuacja się wydarzyła i to zaledwie kilka miesięcy przed wyborami. Powody złożenia wniosku przez PiS są pozamerytoryczne. Dziwi mnie poparcie udzielone przez innych radnych" - stwierdził w krótkim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



Wcześniej, w połowie grudnia Wąsowicz został także wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości, o czym pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. Był w tej partii od 2004 roku.

Skomplikowana układanka

Rada dzielnicy Włochy od kilu miesięcy nie jest w stanie utworzyć większości. Jest bardzo podzielona. Łącznie liczy 21 osób, z czego siedmiu radnych ma Prawo i Sprawiedliwość, pięcioro - Platforma Obywatelska, czworo - lokalny klub Porozumienie dla Włoch i do tego jest jeszcze pięcioro radnych niezrzeszonych. Nie są w stanie utworzyć stabilnej większości. Najwięcej przedstawicieli ma PiS. Za mało jednak, by rządzić dzielnicą samodzielnie.



Dawniej PiS współrządził z Wspólnotą Dzielnicy Włochy. Klub na początku kadencji liczył pięciu członków. Dziś już nie istnieje. Wskutek wewnętrznych przetasowań rozpadł się, a jego członkowie poprzechodzili do różnych opcji (dwie osoby do nowego klubu Porozumienie dla Włoch, dwie działają jako niezrzeszone). Jeden z liderów Wspólnoty - Andrzej Krupiński - zasilił szeregi Prawa i Sprawiedliwości.

kw/b