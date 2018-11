"Parówki" i "berlinki" znów na trasie. Linia "N" jak Niepodległość

Informacje

Tramwaj N jak Niepodległość fot. ZTM



Z okazji nadchodzącej, setnej rocznicy odzyskania niepodległości od 5 do 11 listopada po Warszawie kursować będą tramwaje linii "N".

- Zapraszamy do świętowania z komunikacją publiczną. Starsi będą mogli powspominać, jak jeździło się kiedyś, a młodsi zobaczą to po raz pierwszy - zachęca Wiktor Paul z Zarządu Transportu Miejskiego.

Co 120 minut

Linie "N" zobaczymy na stołecznych ulicach od poniedziałku do piątku co 120 minut w godzinach 11.45–17.40, a w weekend co 30 minut w godzinach 10.15 – 19.10 w sobotę oraz 10.15-15 w niedzielę.

Na stołeczne ulice w dni robocze wyjedzie jeden tramwaj typu "parówka" (oficjalnie: 13N, zwany też "trzynastką").

Z kolei w weekend w trasę wyruszą dwie "parówki" i dwa wagony zwane "berlinką". Te drugie zostały wyprodukowane w 1940 roku dla Tramwajów Miejskich. Zostały od razu zrabowane przez Niemców i były użytkowane do końca wojny w Berlinie, dzięki czemu zyskały w Warszawie przydomek "berlinki".

Konduktorzy

Zabytkowe tramwaje będą kursowały na trasie:

Kawęczyńska-Bazylika - Kawęczyńska - Kijowska - Targowa - al. "Solidarności" - most Śląsko–Dąbrowski - al. Solidarności - pl. Bankowy - Marszałkowska - pl. Zbawiciela - Marszałkowska - pl. Unii Lubelskiej - Puławska - Metro Wilanowska.

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, w linii "N" honorowane będą wszystkie rodzaje biletów. Będą one kasowane przez konduktorów - członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczać będą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie rozpoczęcia przejazdu. Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy będzie po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra.

PAP/kz/b