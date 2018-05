ParkujÄ… legalnie, dostajÄ… mandaty. Nie ma nalepek na elektryki

Informacje

Teoretycznie właściciele samochodów elektrycznych mogą parkować w płatnej strefie za darmo. W praktyce taki postój może skończyć się mandatem, bo wciąż nie ma naklejek, które informowałyby, że auto zasilane jest prądem, a nie benzyną.

CEPiK pomógł ZDM-owi

- Zwolnienie z opłat parkingowych właścicieli samochodów elektrycznych - zadeklarował w ramach swojego pakietu antysmogowego kandydat na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. I można by złośliwie zauważyć - jest to pierwsze zobowiązanie, którego dotrzymał i to jeszcze zanim ogłoszono termin wyborów. Bo, jak wytknęła mu szybko Hanna Gronkiewicz-Waltz, elektryki w płatnej strefie można parkować za darmo już od 22 lutego tego roku. Wtedy to weszła w życie przygotowana przez rząd Mateusz Morawieckiego ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Poseł Jaki był podczas tego głosowania nieobecny.

Na mocy nowego prawa posiadacze samochodów elektrycznych otrzymali przywilej darmowego parkowania bez spełnienia żadnych dodatkowych obowiązków. Dlatego musieli być zdziwieni, gdy za szybą znajdowali mandaty za… nieopłacenie parkingu. Jak do tego doszło?

Egzekwujący opłaty Zarząd Dróg Miejskich jeszcze przed wejściem w życie ustawy uświadomił sobie, że może mieć problem. Auto elektryczne nie różni się wyglądem od tego, które ma pod maską silnik spalinowy. Każdy szanujący się producent chce mieć elektryki w swoim katalogu, nowych modeli jest coraz więcej. Nie dziwi, że kontroler może nie wychwycić, że ma do czynienia z elektropojazdem.

- Dlatego już na początku lutego zwróciliśmy się z prośbą do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o przesłanie numerów rejestracyjnych wszystkich aut elektrycznych zarejestrowanych w Polsce. Dostaliśmy je pod koniec marca i z tej bazy korzystamy - mówi nam Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM. Ten naprędce wdrożony system weryfikacji najwyraźniej zdaje egzamin, ale pomyłki wciąż się zdarzają. - Od lutego mieliśmy 21 reklamacji na tej podstawie - wylicza Gałecka.

Problem rozwiąże się 1 lipca – od tego dnia zaczną być wydawane specjalne naklejki na szybę, które będą informować o elektrycznym napędzie. Natomiast w 2020 roku wejdzie w życie rozwiązanie docelowe - auta ekologiczne (na prąd, gaz ziemny lub wodór) będą miały specjalne tablice rejestracyjne.

Rozporządzenie ministerialne

Pojawia się jednak pytanie, czy Ministerstwo Infrastruktury nie mogło przygotować nowelizacji rozporządzenia, w którym wspomniane naklejki są umocowane, wcześniej? Tak, by można było je wydawać wraz z wejściem w życie ustawy.

Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś zapewnił nas, że "rozpoczęcie prac przygotowawczych nad wzorami nalepek nastąpiło jeszcze przed opublikowaniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych". Dodał, że nowelizacja rozporządzenia została podpisana przez ministra infrastruktury już 16 kwietnia i zwrócił uwagę, że pod dokumentem musieli podpisać się także szefowie resortów cyfryzacji, spraw wewnętrznych i obrony narodowej.

Na koniec odesłał do Ministerstwa Energii. - Jest ono właściwe do udzielenia wyjaśnień w zakresie przepisów tej ustawy - podsumował. Zgodnie z sugestią ponad dwa tygodnie temu skierowaliśmy tam swoje pytania. Mimo ponagleń, biuro prasowe Ministerstwa Energii nie odpowiedziało.

Pewne jest, że znowelizowane rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja. Zgodnie z planem wchodzi w życie 1 lipca.

Ambitne elektroplany

Ustawy o elektromobilności to oczko w głowie premiera Morawieckiego. Jej celem jest upowszechnienie transportu wykorzystującego paliwa alternatywne. Ma to nastąpić poprzez stworzenie systemu zachęt do zakupu aut elektrycznych, rozwój infrastruktury do ładowania, wsparcie tych technologii w transporcie publicznym. Ma to się przełożyć na rozwój polskiego biznesu i sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost innowacyjności gospodarki.

Piotr Bakalarski