Parkowanie za 9,99. To nie promocja, to duża podwyżka

Zmienią się opłaty za parkowanie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Sejm przyjął ważną ustawę umożliwiającą stworzenie w dużych miastach dwóch oddzielnych stref parkowania: zwykłej i śródmiejskiej. W górę mogą pójść też ceny za godzinę postoju. W centrum nawet do 9,99 złotych.



Dokument, o którym mowa, to nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz kilku innych ustaw. Nowelizację przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a w czwartek wieczorem przyjął ją Sejm. "Za" głosowało 422 posłów, "przeciw" - pięciu, nikt się nie wstrzymał. Teraz projekt trafi do Senatu.

Dwie strefy

Nowe opłaty

Pakiet ustaw zawiera ważne zmiany dotyczące parkowania, zwłaszcza w dużych miastach - powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Te będą mogły tworzyć już nie tylko zwykłą strefę płatnego parkowania, ale także nową - śródmiejską."Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście" - czytamy w projekcie ustawy. Obie strefy mają różnić się przede wszystkim ceną.Przypomnijmy, obecnie koszt parkowania w płatnej strefie wynosi trzy złote za godzinę. Stołeczni urzędnicy od dawna przekonują, że na warszawskie warunki to zbyt mało, ale sami nie mogą tego zmienić. Próg maksymalny ustalono bowiem w ustawie.

Opłaty na rozwój transportu

Nowe przepisy wprowadzają nowe opłaty, które mają być uzależnione od pensji minimalnej. I tak, w zwykłej strefie opłata za pierwszą godzinę wynosić ma maksymalnie 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w śródmiejskiej - maksymalnie 0,45 proc.Według planów rządu w przyszłym roku pensja minimalna ma być równa 2220 złotych brutto. Parkowanie może więc kosztować odpowiednio: 3,33 za pierwszą godzinę w zwykłej strefie i 9,99 - w centrum.Zmienić ma się również kara za brak opłaty. Obecnie wynosi 50 złotych. W przyjętej ustawie kwota ma wynosić maksymalnie 10 proc. pensji minimalnej, czyli 222 złote.O dokładnych sumach decydować mają, podobnie jak dotychczas, radni.

Nowe prawo zakłada też, że nie mniej niż 65 procent przychodów z opłat za postój pojazdów w śródmiejskiej strefie musi trafić na cele związane z "rozwojem transportu publicznego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej, lub zieleń i zadrzewienia".



Zmiany proponowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju były dyskutowane od miesięcy. Szef stołecznego Zarządu Dróg Miejskich w rozmowie z reporterem TVN24 oceniał je pozytywnie. Przekonywał, że obecna kara za brak opłaty jest zdecydowanie za niska. - Te 50 złotych to żaden straszak w momencie, kiedy uczciwie parkując płaci się trzydzieści kilka złotych za cały dzień parkowania - podkreślał.



Wyższe stawki za parkowanie mają zachęcić prywatne firmy do budowy podziemnych parkingów, a kierowców do przesiadki do autobusów.





