Stołeczny ratusz na podstawie "małej ustawy reprywatyzacyjnej" umorzył roszczenia do nieruchomości przy Pańskiej na Woli oraz przy Birżańskiej na Targówku. Nieruchomości wracają do zasobu miasta.



Ratusz poinformował w poniedziałek, że wydał w ubiegłym tygodniu dwie kolejne decyzje dotyczące umorzenia roszczeń reprywatyzacyjnych.

Mała ustawa

Tym razem chodzi o roszczenia do nieruchomości przy ulicy Pańskiej na Woli. Obecnie to część parkingu, chodnika i jezdni. Druga nieruchomość, która wraca do miasta, znajduje się przy Birżańskiej na Targówku i składa się na nią część działki niezabudowanej. Na pozostałym terenie znajduje się droga, a część to teren supermarketu.

Ratusz podkreśla, że umorzenie roszczeń było możliwe dzięki tak zwanej "małej ustawie reprywatyzacyjnej". Została uchwalona w 2015 roku. Wprowadziła między innymi ograniczenie handlu roszczeniami na terenie stolicy, a także dała podstawę do odmowy zwrotu nieruchomości służących obecnie celom publicznym.

Ustawa wprowadziła też możliwość zakończenia postępowań dotyczących "śpiochów", czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania. W konsekwencji status prawny "śpiochów" jest nieuregulowany. Aby to zmienić stołeczny ratusz zaczął zamieszczać ogłoszenia w prasie i na swojej stronie internetowej dotyczące takich właśnie nieruchomości.

90 wybudzonych "śpiochów"

W lutym 2017 roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o "śpiochach". W dwudziestu dwóch partiach, w kraju i za granicą (we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Izraelu) ukazały się ogłoszenia dotyczące 217 takich nieruchomości.

W styczniu 2018 roku w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne.

Jak informuje ratusz, ogółem na podstawie "małej ustawy reprywatyzacyjnej" wydano już blisko 90 decyzji dotyczących "śpiochów", dzięki czemu miasto odzyskało 73 nieruchomości, w których jest 341 lokali miejskich.

