Informacje

Będą zmiany wokół placu Defilad fot. UM Warszawa

Nie tak wielki i nie tak dziki, jak na krążącej niedawno w internecie wizualizacji, ale będzie. "Aorta Warszawy" czyli nowy park powstanie miedzy "patelnią" a Dworcem Centralnym - ogłosił niespodziewanie ratusz.

- Zmieniamy teren, który roboczo określiliśmy "aortą Warszawy". To serce miasta, które łączy tętniącą życiem patelnię obok stacji metra Centrum i kolejowy Dworzec Centralny - powiedział wiceprezydent Michał Olszewski. - Zagospodarowanie tego terenu to element porządkowania przestrzeni wokół Pałacu Kultury i Nauki, w nawiązaniu do tradycji, współczesnych potrzeb i przyszłych wizji - dodał.

Chodzi o teren po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki, nad dworcem Śródmieście i tunelem średnicowym. Plan zagospodarowania umożliwia zabudowę tego terenu, na co jednak w najbliższym czasie się nie zanosi. Dlatego miasto wyszło z inicjatywą, aby urządzić tu park. Tymczasowy.

Zieleń i mała architektura

- To wyjątkowa przestrzeń publiczna, którą powinna ubogacić mała architektura czy na przykład miejsce do ekspozycji rzeźbiarskich - stwierdził Marek Piwowarski, dyrektor miejskiego Zarządu Zieleni. To właśnie ta jednostka jest organizatorem ogłoszonego właśnie konkursu.

Ratusz uprzedza zainteresowanych projektantów, że w swoich koncepcjach muszą uwzględnić między innymi małą architekturę, zieleń, a także miejsce na plenerowe wystawy czy rzeźby. "Wszystkie rozwiązania muszą jednak charakteryzować się funkcjonalnością, a układ komunikacyjny powinien bez zakłóceń umożliwić pieszym dojście od stacji metra Centrum do Dworca Śródmieście i Dworca Centralnego, także w trakcie realizacji prac" - zastrzegają urzędnicy.

Park w październiku

Tyle zapowiedzi. A kiedy można spodziewać się efektów? Pierwsze działania powinny rozpocząć się latem, zaś całość powinna zostać wykonana przed końcem października przyszłego roku. Ratusz szacuje, że realizacja będzie kosztować około pięciu milionów złotych.

Zwycięzca konkursu dostanie nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych. "Zostanie również zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej" - zapowiadają urzędnicy. Wręczone zostaną również nagrody za drugie miejsce (15 000 zł), i trzecie miejsce (5 000 zł) oraz wyróżnienia.

Prace oceniać będzie sąd konkursowy. Oprócz wspomnianej już Marleny Happach zasiądą w nim: Marek Piwowarski, Anna Warmińska, Katarzyna Rymsza-Żuk i Mirosław Gajdak (wszyscy z Zarządu Zieleni), radna miasta Aleksandra Gajewska (PO), Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej Marcel Andino Velez.

Wyniki konkursu poznamy na przełomie kwietnia i maja.

Park między "patelnią" a Dworcem Centralnym nie ma nic wspólnego z planowanym przed Pałacem Kultury placem. To dwa inne przedsięwzięcia. Konkurs na plac Centralny (pierwszy etap) został rozstrzygnięty w listopadzie. Wyłoniono pięć najlepszych prac, które przejdą do kolejnego etapu:

kw/r