Park Miniatur znalazł nowy dom

Przeniesiony z gmachu przy Senatorskiej Park Miniatur będzie działać tymczasowo w ogródku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu. Trwa montaż makiet w nowym miejscu i przygotowanie do wielkiego otwarcia. To planowane jest w kolejny weekend (14-15 kwietnia).



- To idealne, wręcz wymarzone miejsce dla Parku Miniatur. Piękny ogród, lokalizacja i piękna panorama - cieszy się Agnieszka Kabała, prezeska fundacji Park Miniatur Województwa Mazowieckiego.

"Nie wiedzieliśmy, jaki będzie nasz los"

Do tej pory park mieścił się w stuletnim gmachu zaprojektowanym przez Stanisława Grochowicza i Gustawa Landaua-Gutentegera przy Senatorskiej. Jednak w ubiegłym roku skończyła się trzyletnia umowa na dzierżawę zwarta między fundacją a miastem. W ten sposób modele historycznych budynków zostały bez siedziby. Poszukiwanie nowego miejsca trwało długie miesiące, podczas których pojawiały się różne propozycje. Jedną z nich był Park Kozłowskiego na Ursynowie.

- Szukaliśmy bardzo długo. Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, jaki będzie nasz los - przyznaje Agnieszka Kabała. Ostatecznie miniatury trafią (a w zasadzie już trafiły) do ogrodu Centralnej Biblioteki Malowniczej przy Krakowskim Przedmieściu. Tuż obok kościoła św. Anny i Zamku Królewskiego. Jak precyzuje Kabała, to lokalizacja tymczasowa.

Skomplikowane przenosiny

Przenosiny parku są na ostatniej prostej. Otwarcie planowane jest już na najbliższy weekend (14 i 15 kwietnia). Po nim park będzie dostępny przez siedem dni w tygodni, od godziny 9 do 22.



Kabała nie kryje, że przeniesienie miniatur w nowe miejsce to niełatwe przedsięwzięcie. Mimo że makiety są mobilne - można je złożyć i rozłożyć. - Ale każda tego typu operacja kosztuje je bardzo dużo. To dla nich taka mała dewastacja i potem [po rozłożeniu - red.] wymagają wielu poprawek - mówi. - Na szczęście najgorsze już za nami. Jesteśmy w nowym miejscu, będziemy teraz makiety składać, skręcać, dopieszczać, malować i pokazywać publiczności - dodaje.

Budynki dawnej Warszawy

W Parku Miniatur można zobaczyć makiety znanych, często nieistniejących już warszawskich budynków. To między innymi Pałac Karasia, Wielki Salon i Żelazna Brama z Ogrodu Saskiego czy budynek dawnej giełdy.

Wszystkie są wykonane w skali 1 do 25. Ich budowa poprzedzona jest analizą dostępnych dokumentów historycznych - fotografii, rycin, map, pomiarów itp. W ten sposób powstają projekty architektoniczne, które następnie komputerowo przetwarzane są na trójwymiarowy obraz i drukowane w 3D.

