Parada Równości, rolki, triathlon. Weekend z utrudnieniami

Najbliższy weekend będzie obfitował w wydarzenia powodujące spore utrudnienia w ruchu. Przed nami dwa przemarsze - Parada Równości i Wielka Parada Mieszkańców witających lato na Bielanach. Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników sportu. Noc z soboty na niedzielę będzie należała do rolkarzy, a niedzielny poranek do uczestników triathlonu. Ze zmianami muszą liczyć się kierowcy oraz podróżujący komunikacją miejską.

W weekend świętować będą mieszkańcy Bielan, gdzie odbędzie się impreza "Witaj Lato na Bielanach". W piątkowy wieczór na terenie przy stacji metra Słodowiec odbędą się koncerty. Te nie będą generować utrudnień, inaczej będzie w sobotę. Wtedy zostanie zorganizowana Wielka Parada Mieszkańców.



Od godziny 12.00 do 16.00 wyłączona z ruchu samochodów będzie jezdnia ulicy J. Kasprowicza prowadząca w kierunku Młocin - na odcinku od A. Sacharowa do al. W. Reymonta.



Ponadto, między godziną 14, a 15 zamknięte będzie rondo AWF, a w godzinach 12.00 - 19.00 ulica A. Sacharowa - pomiędzy ulicami Marymoncką i J. Kasprowicza.



Swoje trasy zmienią autobusy linii: 156, 181 i 186. "W przypadku braku możliwości przejazdu al. Zjednoczenia inaczej pojadą także autobusy linii 103 i 197" - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Parada Równości

W sobotę od godzinie 15.00 na ulice wyjdzie Parada Równości. Uczestnicy zbiorą się na rondzie ONZ, a następnie przejdą ulicami: Świętokrzyska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – aleja "Solidarności" – plac Bankowy – Marszałkowska do wysokości ulicy Widok.



Swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 105, 107, 109, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 171, 174, 175, 178, 180, 190, 222, 227, 501, 503, 504, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525, 527 i 700.



Kiedy na czas przemarszu z ruchu tramwajowego zostaną wyłączone odcinki: Marszałkowskiej, Alej Jerozolimskich, alei Jana Pawła II i w alei "Solidarności" na zmienione trasy zostaną skierowane tramwaje linii: 4, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 35, 70 i linii T.

NightSkating

Z kolei w nocy z soboty na niedzielę w godz. 22.00 – 2.00 ulicami kilku dzielnic przejadą rolkarze. Trasa przejazdu o długości aż 52 kilometrów będzie prowadziła ulicami:

Krakowskie Przedmieście – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – pl. marsz. J. Piłsudskiego (pod prąd) – Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. „Solidarności” – al. Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – J. Słowackiego – S. Żeromskiego – al. W. Reymonta – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 (cała szerokość) – Obozowa – al. Prymasa Tysiąclecia – Al. Jerozolimskie – Łopuszańska – F. Hynka – Sasanki – Marynarska – al. Wilanowska – al. gen. W. Sikorskiego – Jana III Sobieskiego – Belwederska – Bagatela – T. Boya-Żeleńskiego – L. Waryńskiego – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – al. Stanów Zjednoczonych – rondo Wiatraczna – Grochowska – J. Zamoyskiego – Targowa – J. Zamoyskiego – Sokola – Zamoście – Wybrzeże Szczecińskie – most Józefa Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza - Krakowskie Przedmieście.



Podróżujący komunikacją miejską muszą liczyć się ze zmianami w komunikacji miejskiej na trasie przejazdu.

Traithlon

W niedzielę, o godzinie 9.00 rozpocznie się impreza triathlonowa. Pierwszy etap, czyli pływanie odbędzie się nad Jeziorem Zegrzyńskim. Trasa rowerowa zacznie się w Białobrzegach i będzie prowadziła drogą nr 633.

Zawodnicy wjadą do Warszawy ulicą Płochocińską i pojadą dalej: Modlińska (połowa szerokości jezdni w kierunku Legionowa) – płk. R. Kuklińskiego – most M. Skłodowskiej-Curie (jezdnia w kierunku Bielan) – Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Gdańskie (jezdnia w kierunku Mokotowa) – Wybrzeże Kościuszkowskie.



Kierowcy w Warszawie z utrudnieniami muszą się liczyć w godzinach 8.30-13.00.



Następnie, przed biblioteką UW zawodnicy odstawią rowery i rozpoczną bieg na trasie: Wybrzeże Kościuszkowskie (wzdłuż Centrum Nauki Kopernik) – chodnik i droga dla rowerów wzdłuż ul. Zajęczej i na moście Świętokrzyskim (po północnej stronie) – chodnik i droga dla rowerów wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie (około godz. 9.30 – 13.30 zamknięty będzie wjazd na most Świętokrzyski z ul. Tamka oraz po stronie praskiej) – ścieżka nad Wisłą – chodnik i droga dla rowerów wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie (od Portu Praskiego do mostu Świętokrzyskiego) – chodnik i droga dla rowerów na moście Świętokrzyskim (po północnej stronie) – bulwary nad Wisłą (biegacze zawrócą na wysokości mostu Śląsko-Dąbrowskiego i pobiegną do mety przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej).



"W czasie biegu drogi dla rowerów na jego trasie będą zamknięte. W związku z organizacją strefy zmian i startu biegu ulica Wybrzeże Kościuszkowskie na odcinku pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Zajęczą (przy BUW i CNK) będzie zamknięta dla samochodów od soboty, 9 czerwca od godz. 6.00 do niedzieli, 10 czerwca do godziny 22.00" - informuje ZTM.



W niedzielę od około godziny 8.30 autobusy linii 114 (tylko w kierunku Młociny-UKSW) będą kursowały aleją Armii Krajowej i ulicą J. Słowackiego. Autobusy linii 126 będą jeździły ulicami: Marywilska – Kupiecka – zawrotka na rondzie przy ul. Kaczorowej – Kupiecka – Marywilska – Czołowa – Bohaterów – Klasyków – Modlińska i dalej swoją trasą. Autobusy linii: 186, 214, 509, 516, 518, 723 i 731 pojadą górną jezdnią Modlińskiej nad skrzyżowaniem z ulicami Płochocińską i płk. R. Kuklińskiego. Swoje trasy zmienią także autobusy linii: 705, 734, 735 i 736.



Jak podaje ZTM, po godzinie 9.30 trasy zmienią także autobusy na Powiślu. Linia 102 będzie kursowała objazdem ulicami: Dobra – Solec – Ludna – Wioślarska – most Józefa Poniatowskiego.



Linia 118 w kierunku Bródno-Podgrodzie pojedzie ulicami: Ludna – Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie, a w kierunku Metro Politechnika: al. Armii Krajowej – J. Słowackiego – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. "Solidarności" – Nowy Zjazd i dalej swoją trasą.



Podobną trasą z placu T.W. Wilsona w kierunku Ursynów Zach. będzie jeździła linia 185. Autobusy linii 127 dojadą Zajęczą do przystanku Metro Centrum Nauki Kopernik. Linie 162 będą kursowały przez most Józefa Poniatowskiego.

