Budzący mieszane uczucia PKiN znów ma wrócić do oryginalnej, niemalże białej barwy.

"Czyścimy parą"

Pałac Kultury i Nauki po budowie (lata 1955 - 1961) fot. Zbyszko Siemaszko / NAC

, skąd turyści podziwiają panoramę miasta. Mycie ścian potrwa do połowy września.

Pierwsze efekty widać gołym okiem. - Czyścimy to parą z zastosowaniem substancji chemicznych, w zależności od stanu zabrudzenia, od koloru - mówi Maciej Mazur z konsorcjum firm remontujących taras.

Wykonawca nie mówi dokładnie, na jak długo efekty starczą.

Od lat mówi się za to o planie, by cały PKiN był ponownie taki, jak w 1955 roku. - Mam nadzieję, że tak, jak odnowimy taras widokowy, tak jak on będzie wyglądał teraz, tak samo odnowimy cały Pałac Kultury - zapowiada Sebastian Wierzbicki, wiceprezes Pałacu Kultury i Nauki.

I dodaje: - Gdyby Pałac Kultury był obłożony piaskowcem, tak jak wielu powszechnie sądzi, to byłby już dzisiaj praktycznie czarny.

Miliony na cały

Za remont tarasu widokowego miasto zapłaci 680 tysięcy złotych. Lifting całego pałacu, może kosztować nawet 30 milionów złotych.

- Mam nadzieję, że w budżecie miasta znajdą się środki na ten cel i że włodarze, widząc jak wygląda odnowiony taras widokowy, podejmą decyzje, żeby przyznać nam pieniądze - zaznacza wiceprezes PKiN.

Mycie całego pałacu będzie możliwe po zakończeniu innej dużej operacji, czyli trwającej właśnie wymiany ośmiuset okien.

Koty i sokoły

Pałac Kultury i Nauki, liczący 46 kondygnacji i mierzący 237 metrów, to jedna z atrakcji turystycznych stolicy. Jest w nim ponad 3,2 tys. pomieszczeń, między innymi mieszcząca 3 tysiące osób Sala Kongresowa (wciąż remontowana), siedziba Rady Warszawy, teatry, muzea, szkoły i uczelnie wyższe, kino, kawiarnie i pasaż handlowy. W podziemiach mieszka 11 kotów, pod iglicą uwiły gniazdo sokoły wędrowne, w basztach na wysokości 15. piętra azyl znalazły pustułki, a na dachu Teatru Studio jest pasieka.

Odświeżany taras widokowy znajduje się na 30. piętrze PKiN, na wysokości 114 metrów. Można stamtąd podziwiać panoramę miasta.

