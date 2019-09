Informacje

Nietypowy gość odwiedził jedną z mieszkanek stolicy. Do jej lokalu wleciała papuga. Kobieta wezwała ekopatrol.



Do niecodziennej sytuacji doszło na Mokotowie. Do jednego z mieszkań przez otwarte okno dostała się papuga. Wizyta zaskoczyła właścicielkę lokalu.

Jedna noga w gipsie

"Zajęta codziennymi obowiązkami zauważyła, że do jej mieszkania wleciała śliczna, zielona papuga. Po chwilowym zaskoczeniu właścicielka mieszkania dostrzegła, że jej egzotyczny gość ma jedna nóżkę… w gipsie" - podała straż miejskaJak podają, kobieta zajęła się egzotycznym ptakiem i wezwała ekopatrol. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, umieścił papugę w specjalnym transporterze i przewieźli do ptasiego azylu.

Tam może zostać na dłużej, bo nie posiada identyfikatorów wskazujących na właściciela.



Jak zaznaczyli przedstawiciele ekopatrolu, zagubiony ptak to Aleksandretta, czyli najpopularniejsza papuga w europejskich hodowlach.



