Pałac w centrum podupada. "Zagrożenie zniszczeniem"

Znajdujący się przy placu Bankowym, a do tego sąsiadujący z Ogrodem Saskim pałac, od kilku lat nie robi najlepszego wrażenia. Na naszych łamach gościł również, gdy pojawiały się kontrowersje. W 2013 roku zniknął za reklamą, a w 2015 pisaliśmy, że elewacja jest zniszczona, a na schodach śpią bezdomni.

"Zaniedbany, zarośnięty"

Pałac nadal nie jest najlepszą wizytówką tej okolicy.

- Wygląda na zaniedbany, szczególnie od strony ogrodu, Budynek jest zarośnięty, pomazany graffiti. Do tego w niektórych miejscach schody i gzyms są uszkodzone. Przy budynku widać pozostawione butelki, opakowania po jedzeniu i pudełka po papierosach. Nie widać za to luk, którymi na przykład bezdomni mogliby wchodzić do środka - relacjonuje Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.

Na stan budynku zwrócił uwagę również stołeczny konserwator zabytków. 10 października 2017 r. nakazał Theta Investments (właściciel budynku) przeprowadzenie prac w Pałacu Błękitnym i dawnej Bibliotece Zamoyskich przy Senatorskiej 35/37. "Niezbędnych ze względu na zagrożenie zniszczeniem zabytku. Część prac zabezpieczających należało wykonać w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej decyzji, pozostałe w terminie do dnia 31 października 2018 roku" - informuje tvnwarszawa.pl Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków.

Jak podkreśla, decyzji wydano rygor natychmiastowej wykonalności. "20 października 2014 roku SKZ wydał już wcześniej nakaz, który został wykonany przez spółkę nienależycie, wobec czego stan techniczny zabytku uległ pogorszeniu. Stwierdzono to w trakcie kontroli przeprowadzonej w grudniu 2016 roku i wszczęto postępowanie w tej sprawie zakończone nakazem z 10 października 2017 roku" - wyjaśnia Krasucki.

Od listopada jego kompetencje przejął jednak wojewódzki konserwator. "Pod koniec grudnia 2017 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zobowiązał właściciela do wykonania zabezpieczeń elewacji i niezwłocznego usunięcia zabrudzeń, napisów i rysunków z elewacji. Po przejęciu kompetencji przez MWKZ Wydział Strategii i Kontroli umieścił Pałac Błękitny w planie kontroli na ten rok" - tłumaczy z kolei Agnieszka Żukowska, rzeczniczka wojewódzkiego konserwatora.

Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie się odbędzie, ponieważ dokumenty "do wszczęcia i przeprowadzeniu kontroli są w przygotowaniu".

Tymczasem właściciel zapewnia, że realizuje zalecenia konserwatora. - Część prac już wykonaliśmy, obiekt jest zabezpieczony, w tej chwili moim zdaniem nie ma zagrożenia. Zimą nie dało się wszystkiego zrobić - przekonuje Zbigniew Barański z firmy Theta Investments.

Jak zapewnia, tynk został zabezpieczony, zadbano również o odwodnienie terenu i odnowiono ogrodzenie. Generalny remont uzależnia z kolei od pieniędzy. - W lipcu mamy rozprawę w Sądzie Apelacyjnym z miastem stołecznym Warszawa, które dochodzi od spółki kosztów odbudowy pałacu po wojnie. To roszczenie obciąża spółkę i banki widzą ryzyko kredytowe. Jeżeli sprawa zakończy się dla nas pozytywnie, to odzyskamy płynność finansową. W tej chwili docelowy remont stoi - przyznaje Barański.

Ale podkreśla też, że część prac, które już wykonano, nie jest widocznych gołym okiem. - Mamy izolację fundamentów, wnętrza wyczyszczone ze starych instalacji i gruzu, wyczyściliśmy poddasze. Obiekt jest w stanie surowym, zamkniętym, przygotowany do ostatniego etapu - zapewnia.

Przyznaje też, że po remoncie warszawiacy nie mają co liczyć na otwarcie prześwitu, który prowadzi przez budynek do Ogrodu Saskiego. - W projekcie przewiduje się jego ogrodzenie, to przejście w czasie użytkowania stanowiło kloakę - zaznacza Barański.

Na razie nie wiadomo, kiedy właściwy remont może się zakończyć.

