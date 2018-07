Informacje



Nowy wiadukt Żołnierskiej nad Strażacką jest już przejezdny. Ale to nie koniec prac budowlanych w tym rejonie i związanych z nimi zmian w komunikacji miejskiej.

Jak zapowiadali drogowcy, nowy - wschodni - wiadukt Żołnierskiej nad Strażacką i torami kolejowymi miał zostać otwarty w piątek późnym wieczorem. W sobotni poranek na miejsce pojechał nasz reporter Mateusz Szmelter i potwierdził, że droga jest przejezdna.

- Otwarto wschodni wiadukt, na który przełożono cały ruch - powiedział Szmelter.

Oznacza to, że od Czwartaków do węzła ze Strażacką kierowcy mogą już korzystać z obydwu przebudowanych jezdni. Dalej jadą nowo wybudowanym wiaduktem nad torami i wschodnią jezdnią aż do Marsa.

Gotowy od maja

Prace przy budowie wiaduktu zakończyły się w maju. Dlaczego z otwarciem trzeba było poczekać aż do sierpnia?

- Wykonawca złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o dopuszczenie do ruchu. Najpierw musiał go uzupełnić. Stało się to jeszcze w maju. Później nadzór budowlany dwa raz przekładał rozpatrzenie ze względu na zbyt dużą liczę spraw do rozpatrzenia – tłumaczyła Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Teraz stary zachodni wiadukt czeka rozbiórka, jego miejsce zajmie nowa konstrukcja. W weekend wykonawca przebudowy Żołnierskiej kończy remont łącznicy pod wiaduktami i kładzie na niej ostatnią warstwę nawierzchni.

Od piątku 13 lipca (od około 22) do poniedziałku 16 lipca (do około 5) całkowicie zamknięta dla samochodów jest Strażacka od Stężyckiej do Zesłańców Polskich wraz z łącznicą pod wiaduktami

Objazdy poprowadzą Żołnierską do Marsa lub ulicami Czwartaków – Paderewskiego – Chruściela "Montera" – Marsa; Chełmżyńska – Marsa.

Trwa przebudowa

W tym czasie autobusy linii 225 (tylko w kierunku krańca PKP Mokry Ług) i nocnej N24 (tylko w kierunku krańca Rembertów-Akademia) jadą ul. Marsa do przejazdu kolejowego przy stacji kolejowej Rembertów i dalej linia 225 w lewo al. gen. A. Chruściela "Montera", a nocna swoją trasą podstawową.

16 lipca z samego rana Strażacka ma zostać przywrócona do ruchu. Na łącznicę pod wiaduktami wrócą dwa kierunki, uruchomione zostaną także wszystkie relacje na węźle z Żołnierską. Po otwarciu autobusy linii 143, 225 i N24 będą kursowały Strażacką.



Przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej trwa od lat. "Nowa droga znacznie poprawi połączenie z dzielnicą Rembertów i wyjazd z miasta w kierunku podwarszawskich gmin Kobyłka, Marki, Sulejówek, Ząbki i Zielonka. Przebudowywany odcinek ma 4,8 kilometra. Zaczyna się na wysokości ul. Naddnieprzańskiej i ciągnie do granicy Warszawy" – podaje urząd miasta.

ran/kw/b