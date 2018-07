Otworzą plac Krasińskich, zamkną skrzyżowanie z Senatorską

Informacje

Plac Krasińskich zostanie otwarty dla ruchu fot. ZTM

Plac Krasińskich w niedzielę zostanie otwarty dla ruchu. Drogowcy zostają jednak na Miodowej, gdzie w poniedziałek zamkną skrzyżowanie z Senatorską. Mieszkańcy muszą przygotować się na nowe objazdy i zmiany w kursowaniu komunikacji.





Wykonawca zaplanował otwarcie placu dla samochodów w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 8 na 9 lipca), około godziny 23.30. Od tego momentu plac Krasińskich znów ma być przejezdny i będzie można dojechać tędy do Długiej i Schillera.

"Prace na placu Krasińskich są już na ostatniej prostej. Zakończyły się roboty związane z układaniem nowej nawierzchni jezdni, niemal gotowy jest chodnik po stronie Sądu Najwyższego. Do dokończenia jest jeszcze remont chodnika po stronie Ogrodu Krasińskich, który do tej pory służył jako roboczy wjazd do parkingu podziemnego" - informują urzędnicy w komunikacie prasowym.

Trwają prace na Miodowej

Kontynuowane będą natomiast prace na Miodowej. Tu, jak podkreśla ratusz, zakończył się już montaż oświetlenia i do finału zbliża się remont chodników. Na kolejnych fragmentach ulicy układana jest też nowa nawierzchnia jezdni.



Dlatego mieszkańcy wciąż muszą liczyć się z utrudnieniami. Jezdnia pomiędzy skrzyżowaniami z Długą i Senatorską będzie nadal wyłączona z ruchu. Od strony Długiej utrzymany jest dojazd do Schillera. Na zamkniętym odcinku możliwy jest wyłącznie dojazd do posesji i instytucji mieszczących się przy Miodowej. Objazd prowadzi ulicami: Świętojerska - gen. Andersa - pl. Bankowy - Senatorska.

Zamknięte skrzyżowanie

Kolejną zmianą będzie zamknięcie skrzyżowania Miodowej z Senatorską. Wykonawca zaplanował taką zmianę na poniedziałek (9 lipca), od godziny 4 nad ranem. "Skrzyżowanie zostanie przebudowane, pojawi się na nim nowoczesna sygnalizacja" - zapowiadają urzędnicy.



W związku z tymi pracami na fragmencie Senatorskiej oraz ulicach Podwale i Kilińskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy (na ten czas przeorganizowane zostanie parkowanie). Przebudowa skrzyżowania potrwa do ostatnich dni lipca. Po jego otwarciu zaplanowana jest przebudowa skrzyżowania z Długą.

Objazdy na skrzyżowaniu Miodowa-Senatorska fot. ZTM / Infoulice

Komunikacja na objazdach

Na utrudnienia muszą przygotować się pasażerowie komunikacji miejskiej. Zmiany zaczną obowiązywać w poniedziałek, od początku kursowania linii dziennych. Dotyczą linii: 116, 178, 180, 222, 503, 518, N44.

Autobusy jadące w kierunku Chomiczówki, Konwiktorskiej, Bielańskiej, Nowodworów, bądź Zajezdni Żoliborz z Krakowskiego Przedmieścia skręcą w ulicę Królewską, następnie pojadą odcinkiem: Królewska - pl. Piłsudskiego - Focha - Moliera - Senatorska i dalej swoimi trasami.

W drodze powrotnej, od skrzyżowania Senatorska / Bielańska / Wierzbowa pojadą natomiast ulicami: Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście, a następnie wrócą na swoje trasy podstawowe.

Trasy linii 128 i 175 zmienią się tylko w kierunku Szczęśliwic i Lotniska Chopina. Od skrzyżowania Moliera z Senatorską autobusy pojadą ulicami: Senatorska - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska - Krakowskie Przedmieście i dalej swoimi trasami.

W związku z wprowadzeniem tych zmian zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków: Hotel Bristol 01 i 02 oraz Pl. Zamkowy 01 i 02, a uruchomiony zostanie przystanek Pl. Piłsudskiego 01.

