Informacje

Nowa ławka fot. UM



600 nowych miejskich ławek pojawi się do maja 2020 roku w Warszawie. Zarząd Zieleni podpisał właśnie umowę z wykonawcą. Wzór wybrano po konsultacjach z mieszkańcami.

- Wybierając nowe miejskie ławki sugerowaliśmy się opiniami warszawiaków. To właśnie oni pomogli nam zdecydować się na jeden z czterech zaproponowanych projektów. Teraz ławki będą prototypowane i pojawią się w kilku miejscach Warszawy. Czekamy na sygnały mieszkańców nie tylko na temat wygody użytkowania tych mebli miejskich, ale również informacje, gdzie nowe ławki są potrzebne – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Nie tylko wygląd

Informacje Nowa ławka miejska. Cztery modele w finale Cztery prototypy nowej ławki miejskiej dotarły w ostatnich dniach do Zarządu Zieleni. Urzędnicy wskażą jeden, a wybrany producent zamontuje na... WIĘCEJ »

Spośród czterech finalistów został zwycięzca - firma Investim S.A., która zrealizowała projekt Towarzystwa Projektowego Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski.

Jak opisuje ratusz, komisja kierowała się nie tylko kwestiami wyglądu ławki, ale również jej wygodą i funkcjonalnością. W związku z tym swoją opinię na temat nowego miejskiego mebla wyrazili przedstawiciele Warszawskich Rad Seniorów, pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. dostępności, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Warszawy oraz autorzy opracowania "Usiądziesz? Co sprawia, że na ławkach chce się siedzieć".

Trzy typy

Zwycięzca dostarczy na początek 600 metalowo-drewnianych mebli miejskich nowego typu, w trzech wariantach: bez oparcia, z oparciem bez podłokietników, z oparciem i podłokietnikami.

Ale to nie wszystko. Jak informuje ratusz, w umowie została zawarta opcja zamówienia kolejnych 700. Trwa prototypowanie nowego mebla. 12 czerwca, odbyło się spotkanie warsztatowe, na których wraz z przedstawicielami Warszawskich Rad Seniorów poszukiwany był najwygodniejszy profil ławki. Pierwsze prototypowe ławki pojawią się wkrótce w stolicy. Będą ustawione w najbardziej ruchliwych miejscach.

Zanim ostateczna forma mebla zostanie ustalona, mieszkańcy będą mogli jeszcze zgłaszać swoje uwagi.

- Chcemy by ławki pojawiły się tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Dlatego też prosimy warszawiaków, by za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 przesyłali nam informacje o proponowanych lokalizacjach. Warto we wniosku podać numer pobliskiego budynku czy charakterystyczny punkt. Pierwsze ławki chcemy ustawić już we wrześniu. Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej musimy być jednak pewni, że stawiamy produkt o najwyższej jakości, spełniający oczekiwania mieszkańców - mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni Warszawy.

Kolejne zamówienia

- W miarę napływu zgłoszeń będziemy podejmować decyzję o ewentualnym zwiększeniu zamówienia ­– zapewnia dyrektor Piwowarski. - W zanadrzu mamy również projekty dla ławek do odpoczynku na stojąco, służące głównie jako podparcie do odpoczynku seniorom, a także plenerowych przewijaków dla niemowląt. Teraz czekamy tylko na informacje o potrzebach mieszkańców - dodaje.

Miasto zastrzega też, że nowy miejski mebel będzie ustandaryzowany, ale to nie oznacza, że zawsze będzie taki sam. W przypadku przestrzeni, które wymagać będą indywidualnego projektu, powstaną inne warianty ławek.

Do wyboru były cztery ławki:

Cztery ławki do wyboru Zarząd Zieleni

kz/b