Prowizja, która się nie należała

Dariusz R. został zatrzymany 20 maja przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją komendy na Pradze Północ.Sprawa dotyczy lat 2013-24, kiedy to 35-latek miał oszukiwać firmę.

"Na terenie całego kraju doprowadził ubezpieczyciela z którym miał zawartą umowę agencyjną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 1,3 miliona złotych. Zarejestrował w systemach informatycznych pokrzywdzonej spółki wnioski szeregu osób o zawarcie umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, w odniesieniu do których nie było zamiaru opłacania wszystkich rat składek ubezpieczeniowych przez cały okres trwania umowy. Takie działanie skutkowało wystawieniem przez ubezpieczyciela polis ubezpieczenia oraz wypłatą na rzecz Dariusza R. kwot nienależnych prowizji" – informuje Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.



21 maja Dariusz R. usłyszał zarzut popełnienia oszustwa. Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia, w których opisał proceder.



Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dariusza R. 22 maja sąd przychylił się do tego wniosku. Śledczy podają, że Dariuszowi R., który nie był dotychczas karany, grozi 10 lat więzienia.

