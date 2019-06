Ostrzeżenie drugiego stopnia dla stolicy. "Burze i grad"

Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem w całym województwie mazowieckim. IMGW przewiduje, że burze mogą występować od godziny 14 w czwartek do 6 w piątek.

W tym czasie może spać od 30 do 50 milimetrów opadów deszczu, a wiatr osiągnąć w porywach do 115 km/godz. Miejscami ma też padać grad.

Władze miasta apelują

"Prosimy mieszkańców Warszawy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas burzy, usunięcie nieprzytwierdzonych przedmiotów z balkonów i nieparkowanie samochodów pod drzewami" - apeluje ratusz.

Urzędnicy zwracają również uwagę na dostępną pomoc dla mieszkańców.

"Jeśli w Twojej okolicy, burza połamała drzewa lub woda wylewa się ze studzienek, skontaktuj się z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji mobilnej Warszawa 19115, portalu warszawa19115.pl lub zadzwoń pod nr 19115" - czytamy w komunikacie.

Nadal gorąco

Jednocześnie IMiGW podtrzymuje prognozę o upałach do 16 czerwca z temperaturą do 33 stopni C. Jak przewidują meteorolodzy, jedynie w piątek temperatura będzie niższa - ma wynieść 29 stopni.

Ratusz przypomina, że wysokie temperatury mogą być groźne dla człowieka. "Upały i wywołane nimi odwodnienie organizmu, może powodować gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia, z zagrożeniem życia włącznie. Na skutki wysokich temperatur szczególnie narażeni są seniorzy, osoby z chorobami układu krążenia i dzieci" - zaznaczają urzędnicy.

