Ostateczny wyrok na Czarnego Kota

Czarny Kot fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Walka o rozbiórkę budynku przy rondzie Radosława toczy się od prawie 10 lat. W czwartek sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny.

"Zabiegi procesowe"

Na rozprawę nie stawiły się właścicielki Czarnego Kota. Za to dzień wcześniej złożyły wnioski o odroczenie rozprawy z powody choroby, a także zawieszenia postępowania, bo według nich sprawą działki miałaby się zająć komisja reprywatyzacyjna. Nie stawił się również pełnomocnik kobiet, ale zawnioskował wcześniej o odroczenie, bo ma inną ważną sprawę.Wnioski zostały oddalone.

– W tej konkretnej sprawie można przyjąć, że to zabiegi procesowe, aby rozstrzygnięcia zapadły jak najpóźniej – cytuje sędziego NSA Romana Hausera "Gazeta Stołeczna".

Sędzia oddalił skargę kasacyjną właścicielek na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z listopada 2016 r. Jak wyjaśnia gazeta, oznacza to, że nakaz rozbiórki został utrzymany w mocy. Wyrok jest ostateczny. I w tej chwili – przynajmniej na papierze – budynek idzie do rozbiórki. A co z praktyką?

700 tysięcy złotych

Jak powiedział dziennikowi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Kłosowski, teraz jest czas na organizację przetargu na firmę rozbiórkową.

- W poniedziałek spotykam się z wiceprezydentem miasta Michałem Olszewskim w sprawie przesunięcia zabezpieczonych przez ratusz 700 tysięcy zł na rozbiórkę na przyszły rok – mówi "Gazecie Stołecznej" Kłosowski.

Według optymistycznego wariantu wyburzanie nadbudowy od pierwszego piętra może rozpocząć się w połowie lutego.

Czarny Kot pierwotnie był jednopiętrowym hotelem, który jednak z biegiem lat bardzo szybko się rozrastał. Właściciel dobudowywał nowe piętra i kondygnacje, tworząc tuż przy Rondzie Zgrupowania "AK" Radosław coś, co dziś wielu ma za architektonicznego potworka.

