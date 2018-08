Ossowskiego już otwarta, choć budowa metra trwa

Informacje

1/2 Przebudowana ulica Ossowskiego fot. Urząd m.st. Warszawy 2/2 Na miejscu była Renata Kaznowska fot. Urząd m.st. Warszawy



Pierwszą ulicą udostępnioną do ruchu w związku z budową II linii metra jest Ossowskiego. Została odbudowana zgodnie z projektami przebudowy tak zwanej obwodnicy Targówka przygotowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego.

– Mówiłam już nieraz: "Metro zmienia Warszawę". Tak właśnie dzieje się na Targówku. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli skorzystać z podziemnej kolei, ale nie mniej ważne jest to, co dzieje się na powierzchni. Dopięliśmy swego, wykorzystaliśmy szansę, którą dała nam rozbudowa metra i zgodnie z zapowiedziami dziś oddajemy do użytku pierwszą przebudowaną ulicę na Targówku - powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, która w środę oglądała efekty przebudowy.

Odtwarzanie infrastruktury miejskiej

Organizacja ruchu na ulicy Ossowskiego fot. Urząd m.st. Warszawy

Ulica Michała Ossowskiego dotychczas była przecięta placem budowy stacji C17 Targówek. Obecnie tutaj oraz na terenie pozostałych dwóch budowanych stacji metra na Pradze-Północ i Targówku wykonawca rozpoczął już odtwarzanie infrastruktury miejskiej na powierzchni. Obok zasypywane są stropy podziemnych budowli, budowane klatki schodowe i szyby wind, widać już także zarysy przyszłych jezdni i chodników - poinformował w swoim komunikacie prasowym stołeczny ratusz.

Pierwszą ulicą udostępnioną do ruchu jest właśnie Ossowskiego. Ten fragment ulicy został odbudowany zgodnie z projektami przebudowy tzw. obwodnicy Targówka przygotowanymi przez Zarząd Dróg Miejskich. Są nowe chodniki, asfaltowa droga rowerowa oraz zatoki autobusowe. Na jezdni wyznaczono dwa przejścia dla pieszych z azylami - informują urzędnicy.

Prace się jednak nie skończyły, dlatego też po północnej stronie ulicy zamknięty będzie chodnik, a po obydwu stronach będą funkcjonowały wjazdy na plac budowy.

Następną ulicą odbudowaną po wykopaniu tuneli metra będzie Trocka. Wykonawca planuje otworzyć ją jesienią.

Trzy stacje na wschodzie...

W tej chwili trwa budowa dwóch odcinków II linii metra - w kierunku północno-wschodnim i zachodnim. Będą na nich po trzy stacje. Na prawym brzegu Wisły powstaje ponad trzykilometrowy odcinek.

Stacje to: Szwedzka (C16) pod Strzelecką po wschodniej stronie Szwedzkiej; Targówek (C17) w okolicy skrzyżowania Pratulińskiej z Ossowskiego oraz Trocka (C18) w rejonie skrzyżowania Pratulińskiej z Trocką. Tutaj za ostatnią stacją znajdą się tory odstawcze i komora do zawracania.

Umowę na budowę podpisano w marcu 2016 roku (czas wykonania 38 miesięcy), wykonawcą jest wybrana w przetargu firma Astaldi S.p.A. z Włoch. Kwota kontraktu wynosi 1 066 741 483,79 zł brutto.

... i trzy na zachodzie

Natomiast w kierunku zachodnim, z Ronda Daszyńskiego, budowane jest niespełna 3,5 km podziemnej kolei.

Stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod Płocką w rejonie skrzyżowania z Wolską; Młynów (C07) pod Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania.

Umowę podpisano we wrześniu 2016 roku (czas wykonania 38 miesięcy), a wykonawcą jest wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Kwota kontraktu wynosi 1 147 999 590,00 zł brutto.

Zobacz materiał o budowie metra na Targówek:

