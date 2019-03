Informacje



Lada dzień ma się rozpocząć budowa mającego służyć piłkarzom Legia Training Center. - Ten ośrodek pomoże nam znaleźć się tam, gdzie powinniśmy być, czyli w europejskiej elicie - powiedział prezes warszawskiego klubu Dariusz Mioduski.

Kompleks powstanie w gminie Grodzisk Mazowiecki, na pograniczu Książenic i Urszulina.

Legia zakończyła proces pozyskiwania środków finansowych i we wtorek przekazała teren generalnemu wykonawcy. Koniec budowy zaplanowano na czerwiec 2020 roku, a przeprowadzkę miesiąc później.

"Wchodzimy w ostatnią fazę"

- Po pięciu latach przygotowań wchodzimy w ostatnią fazę. To dla mnie emocjonalny i osobisty moment. Zrozumiałem, że bez takiego projektu nie ma szans na osiągnięcie celów, jakie sobie postawiliśmy - stwierdził podczas konferencji prasowej Mioduski.

Przed stworzeniem projektu przedstawiciele Legii wizytowali ponad 30 obiektów treningowych w całej Europie, między innymi Barcelony, Realu Madryt, Bayernu Monachium, Chelsea Londyn i Ajaxu Amsterdam.

- Warunki treningowe były naszą bolączką. Ośrodek zapewni nową jakość. Do Legia Training Center będą trafiać największe talenty z Polski i zagranicy. To będzie nasz drugi dom, do którego przeniesie się pierwszy zespół oraz najstarsze zespoły Akademii - powiedział prezes spółki Akademia Piłkarska Legii Tomasz Zahorski.

Inwestycja za 80 milionów złotych

Legia Training Center będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce, z sześcioma boiskami (pięć z nawierzchnią naturalną i jedno ze sztuczną, przykryte halą pneumatyczną w okresie jesienno-zimowym). Do tego dochodzi zaplecze medyczne, siłownie i inne powierzchnie treningowe, 24 pokoje do dyspozycji piłkarzy pierwszego zespołu, 30 pokoi w bursie dla zawodników w wieku 13-18 lat oraz sale lekcyjne i konferencyjne.

- Obecnie mamy problem, żeby rywalizować z europejskimi średniakami, a Polskę stać na to, aby jej kluby regularnie grały w Lidze Mistrzów i Lidze Europejskiej. Wcześniejsze sukcesy na arenie międzynarodowej miały charakter incydentalny. Nie było podstaw, aby odnosić je regularnie. Ośrodek będzie fundamentem tego, aby wejść na wyższy poziom - podkreślił dyrektor Akademii Jacek Zieliński.

Wartość inwestycji to ponad 80 milionów złotych. Klub otrzymał 11 milionów dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 1,2 miliona z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Kredytowanie zapewnił natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego.

