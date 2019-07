Informacje

Mija ósma doba poszukiwań pięcioletniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Śledczy nadal skupiają się na okolicach węzła Konotopa, na które wskazują logowania telefonu ojca. Kryminolog z Uniwersytetu Warszawskiego sugeruje jednak, że mogła to być zmyłka, a telefon jechał z kimś innym.

- Poszukiwania skupiły się wokół jednego miejsca, ale one nie przynoszą rezultatu. Niejako naturalnym jest pytanie, czy dobrze wytypowano to miejsce, ale chcę też powiedzieć, że to się bardzo łatwo ocenia z perspektywy studia telewizyjnego i bez dostępu do akt - mówił na antenie TVN 24 kryminalistyk z Uniwersytetu Warszawskiego Piotr Girdwoyń.

Telefon jechał w innym samochodzie?

Zaznaczył przy tym, że podstawą i warunkiem skutecznych poszukiwań jest dobrze wytypowany obszar. - Bo nawet jeśli będziemy mieli najlepszy sprzęt, to jeśli będziemy szukać nie tam, gdzie trzeba, to nigdy tego celu nie znajdziemy. A żeby wytypować ten obszar, potrzebne są informacje z tradycyjnych źródeł, czyli od świadków, z kamer i typowo policyjnej pracy - wyjaśnił.

Na pytanie czy dziecko mogło zostać komuś przekazane przez ojca i jeszcze żyje, kryminalistyk odpowiedział: - Taka możliwość zawsze istnieje, ale bardzo trudno powiedzieć czy jest prawdopodobna. Musielibyśmy mieć dostęp do materiału śledczych - zaznaczył.

I zasugerował, że logowania telefonu mogą być zmyłką dla śledczych: - Teoretycznie telefon mógł jechać w innym samochodzie. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś planując taki czyn, umawia się ze znajomym, który weźmie telefon i pojedzie konkretną trasą, gdzie ten telefon będzie się logował. Jeśli tam nie będzie monitoringu, jeśli te informacje z logowania się nie potwierdzają, to trzeba szukać innego potwierdzenia.





Śmierć ojca, zaginięcie syna

Gierdoyń przypomniał również, że rozwikłanie takich zaginięć może być długotrwałe. - Jesteśmy wychowani na serialach kryminalnych, tam wszystko dzieje się szybko, a w rzeczywistości tak nie jest. Choćby ze względu na to, że rezultaty badań kryminalistycznych muszą zostać zweryfikowane i zanalizowane i dopiero wtedy będziemy w stanie konstruować bardziej prawdopodobne wersje. To musi trwać - podkreślił kilkukrotnie.

Do zaginięcia chłopca doszło w środę 10 lipca. Około godziny 17 pięcioletni Dawid Żukowski wyszedł ze swoim ojcem z domu dziadków w Grodzisku Mazowieckim. Mężczyzna miał go zawieźć do matki, do Warszawy. Rodzice nie byli rozwiedzeni, ale nie mieszkali razem. Ostatni raz kontaktowali się o godzinie 18 w środę.

Ojciec Dawida zginął tuż przed 21 potrącony przez pociąg. Według ustaleń funkcjonariuszy było to samobójstwo. Kilka godzin później, około północy, matka zgłosiła zaginięcie chłopca.

W środę policjanci w Grodzisku Mazowieckim znaleźli samochód, którym ojciec poruszał się z dzieckiem. Stał trzy kilometry od torów w grodziskiej dzielnicy Łąki. Śledczy dotarli także do monitoringu, który pozwolił odtworzyć trasę samochodu między Grodziskiem a Warszawą.

1/28 Poszukiwania Dawida Żukowskiego w Chlebnii fot. Rafał Guz, PAP 2/28 Trwają poszukiwania Dawida Żukowskiego fot. PAP/Leszek Szymański 3/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida fot. Jakub Kamiński / PAP 4/28 Sobotnie poszukiwania 5-letniego chłopca fot. Jakub Kamiński / PAP 5/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Pruszkowie fot. Leszek Szymański, PAP 6/28 Sobotnie poszukiwania fot. Jakub Kamiński / PAP 7/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida fot. Leszek Szymański / PAP 8/28 Trzecia doba poszukiwań 5-letniego Dawida fot. Trzecia doba poszukiwań 5-letniego Dawida 9/28 Poszukiwania Dawida Żukowskiego w Chlebnii fot. Rafał Guz, PAP 10/28 Poszukiwania Dawida Żukowskiego w Chlebnii fot. Rafał Guz, PAP 11/28 Poszukiwania Dawida Żukowskiego w Chlebnii fot. Rafał Guz, PAP 12/28 Poszukiwania Dawida Żukowskiego w Chlebnii fot. Rafał Guz, PAP 13/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Rafał Guz, PAP 14/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Rafał Guz, PAP 15/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Rafał Guz, PAP 16/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Jakub Kamiński, PAP 17/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Jakub Kamiński, PAP 18/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Jakub Kamiński, PAP 19/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Jakub Kamiński, PAP 20/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Jakub Kamiński, PAP 21/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Jakub Kamiński, PAP 22/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Grodzisku Maz. fot. Jakub Kamiński, PAP 23/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Pruszkowie fot. Jakub Kamiński, PAP 24/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Pruszkowie fot. Jakub Kamiński, PAP 25/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Pruszkowie fot. Leszek Szymański, PAP 26/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Pruszkowie fot. Leszek Szymański, PAP 27/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Pruszkowie fot. Leszek Szymański, PAP 28/28 Poszukiwania 5-letniego Dawida w Pruszkowie fot. Leszek Szymański, PAP























































Podziel się: Bądź na bieżąco:







mp/r