Osiem osób zatrzymanych. Zarzuty: ułatwianie i zarabianie na prostytucji

Informacje

Osiem osób podejrzanych między innymi o ułatwianie i czerpanie korzyści z nierządu zatrzymali stołeczni policjanci wydziału kryminalnego oraz antyterroryści z Warszawy, Bydgoszczy i Białegostoku - poinformowała w piątek Komenda Stołeczna Policji. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do 11 mieszkań w całej Polsce.

Czterej zatrzymani to: 38-latkowie Marek Z. i Mariusz T., 39-letni Mariusz B. oraz 40-letni Karol P. Są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się ułatwianiem uprawiania prostytucji, a także czerpaniem z tego korzyści majątkowych. Ponadto mężczyznom zarzuca się wprowadzanie do obiegu amfetaminy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

Wobec kolejnego zatrzymanego, 38-letniego Piotra G., prokurator zastosował policyjny dozór, a także zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i pokrzywdzonymi. Jest on podejrzany o to samo, co poprzedni mężczyźni.

Dozorem policyjnym został objęty także 26-letni Dawid M., któremu prokurator przedstawił zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających: amfetaminy i kokainy.

Policjanci zatrzymali także dwie kobiety, 32-letnią Magdalenę M. i 30-letnią Paulinę S., którym przedstawiono zarzut posiadania narkotyków. Paulina S. dobrowolnie poddała się karze, natomiast Magdalena M. trafiła do zakładu karnego w celu odbycia kary za wcześniej popełnione wykroczenie.

Wtargnęli do 11 mieszkań

Śledczy ustalili, że, wszyscy zatrzymani byli już wcześniej notowani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. Za tego typu przewinienia grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak powiedział, że akcja policyjna, w której udział brali funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Warszawy oraz pododdziałów antyterrorystycznych z Warszawy, Bydgoszczy i Białegostoku przeprowadzona została jednocześnie w kilku miejscowościach w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

- O tej samej godzinie policjanci weszli do 11 mieszkań, gdzie jak ustalono, mogły znajdować się wytypowane wcześniej osoby - podał Marczak.

Działania policji realizowane były pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

1/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 2/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 3/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 4/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 5/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 6/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 7/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 8/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 9/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 10/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 11/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 12/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 13/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 14/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 15/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp 16/16 Osiem osób zatrzymanych za ułatwianie prostytucji fot. ksp































PAP/kw