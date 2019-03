Informacje



Ósmy sezon Veturilo czas rozpocząć. Przez najbliższe dziewięć miesięcy będziemy mogli korzystać z ponad pięciu tysięcy miejskich rowerów. Na mapie pojawiło się też osiem nowych stacji.

Sezon oficjalnie staruje 1 marca. W ostatnich dniach rowery systematycznie były wystawiane na stacje. Z kolei podczas przerwy zimowej przeszły gruntowne czyszczenie i konserwację.

Postawili osiem nowych stacji

W całej Warszawie jest ponad 380 stacji Veturilo. Wraz z początkiem sezonu kolejne zostaną uruchomione na Bielanach, Ochocie, Targówku i Ursynowie. Rowery będzie można wypożyczyć na Łabiszyńskiej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji Targówek, na skrzyżowaniu alei KEN z ulicą Przy Bażantarni, w Parku Kępa Potocka, przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, przy stacji PKP Żwirki i Wigury, u zbiegu Marymonckiej i Przy Agorze, przy skrzyżowaniu Wólczyńskiej i Conrada oraz przy Arkuszowej.

Osiem nowych stacji Veturilo fot. Google Maps

Na stacjach, oprócz zwykłych jednośladów, znajdziemy też rowery elektryczne (11 stacji), dziecięce i tandemy. W sumie jest ich ponad pięć i pół tysiąca.

Fani wycieczek rowerowych mogą też skorzystać z punktów poza Warszawą. Ratusz przypomina, że rowery są kompatybilne z Konstancińskim Rowerem Miejskim, Piaseczyńskim Rowerem Miejskim oraz systemem KołaMarek. Cennik wszędzie jest taki sam. Za pierwsze 20 minut jazdy nic nie zapłacimy.

Żeby skorzystać z Veturilo, konieczna jest rejestracja na stronie veturilo.waw.pl i doładowanie konta za minimum 10 złotych. Później rower można wypożyczyć za pomocą aplikacji (skanując kod QR z roweru lub wpisując jego numer w okno aplikacji) lub przy terminalu stacji.

Stacje Veturilo są też uruchamiane we współpracy z zewnętrznymi firmami - na przykład z Orlenem - ale działają na takich samych zasadach jak pozostałe. - W Warszawie jest już ponad 40 stacji sponsorskich, które funkcjonują przy galeriach handlowych, stacjach paliw, zakładach pracy, biurowcach, czy po prostu - w kluczowych punktach miasta. Pracujemy nad pozyskaniem nowych partnerów – liczymy, że ich liczba będzie nadal rosła – mówi Robert Lech, prezes Nextbike Polska.

W tym sezonie rowery dostępne będą do końca listopada.

Jeden z największych systemów w Europie

Warszawski Rower Publiczny Veturilo funkcjonuje od 2012 roku, jest jednym z największych i najpopularniejszych systemów w Europie. W 2018 roku, po raz pierwszy w historii, w jednym miesiącu odnotowano ponad milion wypożyczeń. Stało się to w maju, kiedy warszawiacy wypożyczyli rowery ponad 1,1 miliona razy. Z kolei w niedzielę 15 kwietnia padł dobowy rekord - niemal 50 tysięcy wypożyczeń w ciągu 24 godzin.

Przez cały poprzedni sezon średni czas jednego wypożyczenia wyniósł 20 minut i 24 sekundy. Oznacza to, że warszawiacy spędzili na rowerach Veturilo łącznie ponad dwa miliony godzin, czyli 250 lat.

Mieszkańcy najchętniej sięgali po rowery miejskie ze stacji: Metro Centrum Nauki Kopernik, Arkadia, Plac Wileński, aleja Niepodległości – Batorego i Port Czerniakowski.

Natomiast najpopularniejszymi trasami Veturilo były: aleja Niepodległości - Batorego do Stefana Banacha – UW; Stefana Banacha - UW do alei Niepodległości – Batorego; Dewajtis - UKSW do Marymoncka – Dewajtis; Jastrzębowskiego - SGGW 1 do Metro Ursynów I; Marymoncka - Dewajtis do Dewajtis – UKSW.

