Orszak Trzech Króli w stolicy

Orszak z okazji święta Trzech Króli ruszył około południa. Ruszył z placu Zamkowego, a przed godziną 13 pochód wkraczał na plac Piłsudskiego. Wzdłuż trasy ustawili się warszawiacy i turyści.

Na placu Piłsudskiego odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru Centrum Myśli Jana Pawła II oraz warszawskich studentów. Oprócz sceny, na placu znajdowały się zagrody ze zwierzętami, między innymi wielbłądami czy alpakami.

Trzej królowie

Na czele orszaku stanęli trzej królowie - Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę, a także trzy pokolenia mężczyzn - młodzieńca, mężczyznę w sile wieku i starca.

Podczas wędrówki do Stajenki uczestnicy zobaczyli pierwszych ludzi, zmagania dobra ze złem, minęli dwór Heroda i gospodę, spotkali też Chóry Anielskie i przekroczyli Bramę Anielską prowadzącą do Jezusa. Orszak prowadzili aktorzy, którzy wcielali się w Świętą Rodzinę, nie brakowało też osiołka.

Tegoroczny orszak odbywał się pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich". Imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy "Mędrcy dla Wschodu", z której dochód zostanie przekazany na wsparcie instytucji kulturalnych i edukacyjnych działających za wschodnią granicą lub na trenie Polski na rzecz wschodnich obywateli.

"Słowo staje się Ciałem"

Przed startem kard. Nycz odprawił mszę święta w sobotę w archikatedrze warszawskiej.

Jak podkreślił hierarcha, uroczystość Ofiarowania Pańskiego to jedno z najstarszych świąt katolickich, które przez wiele pierwszych wieków obchodzone było razem z Bożym Narodzeniem, a także ze świętem Chrztu Pańskiego.

- Kiedy wspominamy żłóbek betlejemski i to, co się w nim wydarzyło – w aspekcie tego, że przyszli do tego żłóbka przedstawiciele narodów pogańskich, nie tylko z Jerozolimy, nie tylko z narodu wybranego, ale przedstawiciele, których uosabiają Mędrcy ze Wschodu, tych wszystkich, dla których Chrystus stał się człowiekiem. Bo Słowo stało się Ciałem dla wszystkich, Chrystus wszystkich chciał zbawić, a to święto, ta uroczystość dzisiejsza, nam to przypomina – wyjaśnił metropolita warszawski.

Przed mszą św. kard. Nycz wręczył kilkunastu osobom medale "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Wśród odznaczonych znalazła się m.in. dziennikarka i działaczka społeczna, współzałożycielka i długoletnia prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich, Maria Wilczek.

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kończy ono trwające od wigilii obchody Bożego Narodzenia. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także, jako dzień misyjny. Od 2011 roku 6 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy.

