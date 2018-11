Organizator: ćwierć miliona ludzi. Policja: największe zgromadzenie w historii

Informacje

Na tvnwarszawa.pl relacjonujemy minuta po minucie to, co dzieje się w mieście w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

19.05 Zakończyły się przemówienia organizatorów marszu na scenie przed Stadionem Narodowym. Trwa koncert. Nadal trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu. ZTM podał, że służby czekają na usunięcie betonowych barier.

#11listopada 18:50

Szykujemy się do przywrócenia kursowania #tram wzdłuż ul. Marszałkowskiej. Czekamy na usunięcie betonowych barier z torowiska. — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 11 listopada 2018

18.55 Informacje organizatorów dotyczące frekwencji potwierdziła policja. Na Twitterze napisano, że w marszu wzięło udział 250 tysięcy osób, a na koncercie kończącym pochód - sześć tysięcy. "Było spokojnie" - podali funkcjonariusze.

Wspólny Wielki Marsz Niepodległości kończy się. Było to największe w historii @Policja_KSP zabezpieczenie. W Marszu wzięło udział 250 tys. osób, a na koncercie kończącym Marsz pozostało 6 tys. osób. Było spokojnie. Dla nas służba nie kończy się, dalej dbamy o bezpieczeństwo. pic.twitter.com/MRTJsvgXTn — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) 11 listopada 2018

18.45 Według organizatorów marszu narodowców, w zgromadzeniu wzięło udział ćwierć miliona ludzi.

"Rekordowe świętowanie odzyskania niepodległości. Na tegorocznym Marszu Niepodległości zjawiło się w Warszawie ćwierć miliona ludzi. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości już teraz pragnie podziękować setkom tysięcy Polaków" - czytamy w komunikacie rozesłanym mediom.

Tłumy na marszu fot. Paweł Supernak / PAP

18.40 "Spokojny przebieg uroczystości państwowych z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym marszu "Dla Ciebie Polsko", to efekt współpracy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Koordynatorowi Służb Specjalnych. Do chwili obecnej nie odnotowano incydentów o charakterze terrorystycznym bądź ekstremistycznym" - czytamy w komunikacie, który po zakończeniu państwowego marszu wydało MSWiA.

"Warszawski marsz jest największym zgromadzeniem, jakie zabezpieczała stołeczna policja w swojej historii. ABW wspólnie z policją zatrzymała jak dotąd około 100 osób, które w ramach działań operacyjnych zostały zidentyfikowane jako zagrażające bezpieczeństwu uroczystości" - podali urzędnicy.

18.30 Zarząd Transportu Miejskiego przypomina o utrudnieniach, które w Śródmieściu nadal trwają.

#11listopada 18:35

Nadal nieprzejezdne dla #tram są ul. Marszałkowska, al. Jerozolimskie z mostem Poniatowskiego i al. Waszyngtona z al. Zieleniecką. — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 11 listopada 2018

18.20 Na scenie na błoniach stadionu trwają przemówienia organizatorów. Głos zabrał między innymi prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki. - Jesteśmy potomkami wojów Chrobrego, rycerzy Jagiełły, husarzy Sobieskiego. Jesteśmy potomkami zwycięzców i po to tu dziś przyszliśmy, by świętować zwycięstwo. To największa manifestacja po 1989 roku - mówił. - To coś niezwykłego, historyczna chwila, chciałbym, by wszyscy sobie z tego zdawali sprawę - dodał.

Mimo, że czoło pochodu już kilkadziesiąt minut temu dotarło do Stadionu Narodowego, tłum wciąż maszeruje mostem Poniatowskiego.

18.00 Czoło marszu narodowców dotarło na błonia Stadionu Narodowego, gdzie odbyły się przemówienia organizatorów. - Jestem szczęśliwy, że udał się dzisiaj ten marsz, że jest największym gigantycznym marszem. Ja nie wiem, czy taki drugi marsz w historii Polski był. Może jak przyjeżdżał nasz papież, ale naprawdę pobiliśmy rekord - powiedział Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Zebrani przed Stadionem Narodowym fot. Jacek Turczyk / PAP

17.45 Jak podaje policja, zakończyły się utrudnienia na ulicy Emilii Plater. Jednak nadal z ruchu pojazdów i komunikacji miejskiej pozostaje wyłączona część Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich (w kierunku do ronda Waszyngtona). Na rondzie Dmowskiego trwa sprzątanie przed przywróceniem normalnego ruchu.

Marsz narodowców trwa, końcówka pochodu jest na wysokości ronda de Gaulle'a.

17.30 Jak powiedział na antenie TVN24 Paweł Łukasik, część marszu się już zakończyła. - Mowa o pierwszej części z udziałem oficjeli, prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Co nie oznacza, że marsz dobiegł końca. Cały czas jest masa ludzi. Policja szacuje, że jest 200 tysięcy osób - relacjonował Łukasik.

Nad rondem de Gaulle'a odbył się pokaz fajerwerków.

Pokaz fajerwerków na marszu TVN24

17.15 ZTM poinformował o przywróceniu ruchu tramwajowego na Puławskiej. "Wykonywane są ostatnie kursy autobusowej linii zastępczej. Pasażerów zapraszamy do korzystania z linii 4, 10, 18 i 35" - czytamy w komunikacie.

Tramwaje na Puławskiej były wstrzymane ze względu na marsz antyfaszystów, który przed godziną 15 ruszył z placu Unii Lubelskiej do placu Trzech Krzyży, gdzie dotarł około godzinę temu.

#11listopada 17:15#Tram wróciły już na ul. Puławską, w związku z czym wykonywane są ostatnie kursy #bus linii zastępczej. Pasażerów zapraszamy do korzystania z linii 4, 10, 18 i 35. — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 11 listopada 2018

16.45 Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, w związku z brakiem przejazdu przez rondo Waszyngtona, tramwaje również zostały wycofane z alei Waszyngtona oraz alei Zielenieckiej i skierowane na Grochowską. Wcześniej informowano, że wstrzymano ruch kołowy.

16.35 Czoło marszu z prezydentem, premierem, członkami rządu, politykami PiS i mieszkańcami dotarło do okolic Stadionu Narodowego i zakończyło pochód.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w krótkim komunikacie wysłanym mediom poinformowało, że ze względu na obecność prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu "szef MSWiA Joachim Brudziński podjął decyzję, aby utworzyć tzw. bufor bezpieczeństwa, wydzielający strefę, w której przebywają osoby ustawowo chronione przez SOP".

Prezydent Duda na marszu fot. Tomasz Gzell / PAP

16.20 Marsz narodowców przy rondzie de Gaulle’a obserwuje reporter TVN24 Michał Gołębiowski. Zaznacza, że sytuacja jest "dynamiczna". - Morze flag i ludzi przechodzi przez Aleje Jerozolimskie. Są race i bardzo wiele petard, które zostały rzucone w kierunku ludzi, którzy ustawili się na skwerze przy ulicy Smolnej z wielkim banerem z napisem "Konstytucja" - opisuje Gołębiowski.

- Natychmiast w tym miejscu pojawiły się kordony policji i żandarmerii, którzy urządzili tutaj taką strefę buforową. Pojawił się też tir, który tę grupę od maszerujących odseparował. Niemniej jednak część osób z pochodu zobaczyła ten baner. Posypały się race, petardy i było tutaj głośno - dodaje.

Według reportera TVN24, jest bardzo dużo ludzi. - Patrząc w stronę ronda Dmowskiego nie widać końca pochodu - podaje.

16.12 Jak podał na Twitterze szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, "według wstępnych szacunków policji w marszu w Warszawie bierze udział obecnie ponad 200 tys. osób".

Polacy odpowiedzieli na apel Prezydenta RP @AndrzejDuda i Premiera @MorawieckiM. Według wstępnych szacunków Policji w marszu w Warszawie bierze udział obecnie ponad 200 tys. osób. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 11 listopada 2018

16.08 Sytuację na marszu państwowym obserwuje reporter TVN24 Paweł Łukasik. - Są politycy i mieszkańcy. Mieliśmy dosyć długi przestój przy dojściu do mostu Poniatowskiego, ale czoło tworzone przez kompanią reprezentacyjną i pojazdy wojskowe jest już na moście. Ten marsz jest szczelnie chroniony - opisywał.

15.55 Do rozdzielenia zgromadzeń odniosła się prezydent Warszawy. "Rozumieliśmy, że jest jeden marsz. Nagle widać dwa marsze? Czy ktoś nad tym w ogóle panuje? Formalnie mamy do czynienia z jednym marszem. Rządowo-prezydenckim. Z takimi symbolami" - napisała na Twitterze Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Przypomnijmy, prezydent w środę zakazała marszu narodowcom. Ci jednak odwołali się do sądu, który przychylił się do ich wniosku i pozwolił maszerować.

Rozumieliśmy, że jest jeden marsz. Nagle widać "dwa marsze"? Czy ktoś nad tym w ogóle panuje?



Formalnie mamy do czynienia z jednym marszem. Rządowo-prezydenckim. Z takimi symbolami. pic.twitter.com/1TZeyM3HXG — Hanna Gronkiewicz (@hannagw) 11 listopada 2018

15.45 Jak relacjonował Radomir Wit, reporter TVN24, "trudno mówić w tej chwili o wspólnym marszu". Pochód narodowców dociera już do ronda de Gaulle'a, ale niektórzy nie ruszyli jeszcze z ronda Dmowskiego.

- Na czele części marszu narodowców widać między innymi symbole ONR, ale też symbole Forza Nuova, neofaszystowskiego włoskiego ugrupowania, które przyjechało tu na zaproszenie ONR - powiedział Wit. Zaznaczył jednak, że marsz to "morze biało-czerwonych flag". - W tym morzu co jakiś czasu wybuchnie jakaś petarda i pojawiają się ludzi, którzy mają race - dodał.

Na marszu narodowców słychać gwizdy i okrzyki: "raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę".

Pierwszy państwowy marsz zatrzymał się na moście Poniatowskiego.

15.35 Zarząd Transportu Miejskiego podaje kolejne informacje dla kierowców i pasażerów. Po pierwsze - o godzinie 15.30 przywrócony został przejazd przez ulicę Emilii Plater, a autobusy wróciły na pętlę przy Dworcu Centralnym.

Po drugie, zamknięte dla ruchu zostało rondo Waszyngtona. Wraz z nim wyłączono aleję Zieleniecką, Francuską i aleję Waszyngtona (do Saskiej).

#11listopada 15:35

Zamknięte dla ruchu zostało rondo Waszyngtona. Wraz z nim wyłączone zostały al. Zieleniecka, Francuska i al. Waszyngtona (do ul. Saskiej). — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 11 listopada 2018

15.25 Narodowcy rozpoczęli swój pochód. Ruszyli z ronda Dmowskiego, zmierzają w kierunku mostu Poniatowskiego.

Początkowo mówiono o wspólnym marszu władz państwowych i narodowców. Pochód prowadzony przez prezydenta i rząd pod nazwą "Dla Ciebie Polsko" ruszył jednak już chwilę po 15 i powoli zbliża się do Stadionu Narodowego.

15.20 Czoło pochodu jest już na moście Poniatowskiego, ale część zgromadzonych - jak powiedział reporter TVN24 Radomir Wit - jeszcze z ronda Dmowskiego nie ruszyła. Marsz podzielił się na dwie części.

15.15 Marsz jest zabezpieczany przez policję. Jeszcze przed pochodem jadą funkcjonariusze na motocyklach. Za nimi, na czele marszu, zgromadzeni niosą długą biało-czerwoną flagę z napisem "Dla Ciebie Polsko". Wśród uczestników idących na początku są: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, członkowie rządu i Prawa i Sprawiedliwości.

W kolumnie jadą też pojazdy wojskowe: kołowy transporter opancerzony Rosomak, samobieżny moździerz Rak, zestaw przeciwlotniczy Poprad i wyrzutnia rakietowa Langusta. Jest kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra oraz żołnierze reprezentujący wszystkie formacje Sił Zbrojnych niosący symboliczne 100 flag.

O godzinie 15.12 reporter Paweł Łukasik podał, że czoło dochodzi do skrzyżowania Alej Jerozolimskich z Nowym Światem.

1/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 2/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 3/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 4/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 5/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 6/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 7/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 8/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 9/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 10/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 11/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP 12/12 Wojsko na czele Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" fot. PAP























15.05 Przed rotundą zgromadziły się tłumy. Marsz ruszył w kierunku mostu Poniatowskiego. Zebrani mają biało-czerwone flagi.

- Na czele marszu jest pan prezydent. Atmosfera jest podniosła. Biało-czerwone flagi dominują. Tłum rozciąga się nie tylko na rondo Dmowskiego i na okoliczne ulice - mówił na antenie TVN24 reporter Paweł Łukasik.

W zgromadzeniu bierze udział także wojsko.

15.00 Zgodnie z planem, o godzinie 15 prezydent Andrzej Duda dotarł na rondo Dmowskiego, skąd wkrótce ruszy marsz narodowców i władz państwowych.

- Chcę, żebyśmy szli pod naszymi sztandarami razem, w atmosferze radości, hołdu dla naszych bohaterów i dla naszego państwa. Żebyśmy oddali cześć tym, którzy za Polskę walczyli. Niech to będzie marsz dla każdego, na którym każdy chce być i każdy czuję się dobrze - mówił prezydent w swoim wystąpieniu otwierającym zgromadzenie.

Po krótkim przemówieniu Dudy wspólnie odśpiewano hymn państwowy.

Uczestnicy marszu odśpiewali hymn narodowy TVN24

14.51 Stołeczna policja ostrzega przed kolejnymi utrudnieniami: Wstrzymany ruch pojazdów na ul. Emilii Plater pomiędzy Al. Jerozolimskimi, a ul. Świętokrzyską.

14.40 Z placu Unii Lubelskiej ruszył marsz antyfaszystów. Ich zgromadzenie zaplanowane jest do godziny 17. Uczestnicy mają przejść Marszałkowską, placem Konstytucji, Piękną, Alejami Ujazdowskimi do placu Trzech Krzyży.

14.24 "Z powodu dużej liczby osób zgromadzonych w centrum, ulica Emilii Plater została zamknięta w obu kierunkach. Autobusy nie wjeżdżają na pętlę przy hali dworca" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Linie 109, 160 i 227 zawracają na rondzie Czterdziestolatka i zatrzymują się na przystanku Dw. Centralny przy al. Jana Pawła II. Linie 131, 200, 504, 519, 522, 525 zawracają na rondzie ONZ i zabierają pasażerów z przystanku Dw. Centralny przy al. Jana Pawła II.

14.20 Przy placu Unii Lubelskiej trwają przygotowania do marszu antyfaszystów.

- Ten marsz jeszcze nie ruszył, ale startuje za kilka minut. Są przedstawiciele środowisk lewicowych i anarchistycznych - powiedział reporter TVN24 Piotr Borowski.

- Jestem przeciwko faszyzmowi, to jest główny powód mojej obecności. Nie zgadzam się z tym, co dzieje się w mieście i kraju. Święto niepodległości powinno łączyć, a nie dzielić. To co się dzieje jest zaprzeczeniem święta narodowego - mówili w rozmowie z reporterem uczestnicy zgromadzenia.

Marsz antyfaszystów TVN24

14.15 Na Zamku Królewskim trwa uroczystość wręczenia Orderów Orła Białego, nadanych pośmiertnie 25 wybitnym Polakom, "zasłużonym dla chwały, dobra i pożytku RP". Prezydent odznaczył m.in. Marię Skłodowską-Curie, Janusza Korczaka, Władysława Reymonta, Ignacego Daszyńskiego i Romana Dmowskiego.

Uroczystość na Zamku Królewskim fot. Rafał Guz / PAP

13.50 Na rondzie Dmowskiego gromadzi się tłum przed wspólnym marszem narodowców i władz. Ulica Marszałkowska i Aleje Jerozolimskie są całkowicie wyłączone z ruchu.

Przybyli mają biało-czerwone emblematy: opaski na ramię, często z kotwicą Polski Walczącej, szaliki z godłem, kokardy i flagi narodowe. Wiele z tych rzeczy można kupić na stoiskach. Niektóre, jak na przykład opaski, są też rozdawane bezpłatnie. Na zdjęciach i nagraniach widać również czerwone race i zielone flagi ONR.

Między Pałacem Kultury a wejściem do metra Centrum powstało narodowe miasteczko, gdzie znajdują się stoiska ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. W bocznych ulicach wzdłuż trasy marszu stoją policyjne radiowozy. Zamknięte są ulicy Skorupki i Wilcza, gdzie znajdują się squaty.

Marsz ma wyruszyć o godzinie 15 właśnie z ronda Romana Dmowskiego, przejdzie Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego i zakończy się przy PGE Narodowym.

Tłum na rondzie Dmowskiego fot. Radek Pietruszka/PAP

13.45 "Przywrócony zostaje ruch drogowy i tramwajowy wzdłuż alei Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

13.41 W ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa piknik z okazji święta niepodległości. Na gości czekają tam pokazy Wojska Polskiego i służb mundurowych, zawody sportowe i obiad polowy.

13.25 Prezydent Andrzej Duda ruszył z placu Piłsudskiego, spacerował Krakowskim Przedmieściem, witał się z warszawiakami i gośćmi, którzy przybyli tłumnie z biało-czerwonymi flagami.

- Radujmy się, cieszmy. To jest wyjątkowy dzień. Bardzo wszystkim dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na marszu. Bardzo byśmy chcieli, żeby to był biało-czerwony marsz, który zgromadzi nas wszystkich, ręka w rękę pod wspólnymi sztandarami - powiedział przed Pałacem Prezydenckim.

Jednocześnie w centrum Warszawy trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia wspólnego marszu narodowców i władz. Stołeczna policja poinformowała o wstrzymaniu ruchu pojazdów i komunikacji miejskiej na Marszałkowskiej, na odcinku od placu Konstytucji do Świętokrzyskiej.

Prezydent na Krakowskim Przedmieściu TVN24

13.10 Wał Miedzeszyński i Wybrzeże Szczecińskie zostały zamknięte dla ruchu na odcinku od ul. Zwycięzców do mostu Świętokrzyskiego.

13.04 Na trasie Biegu Niepodległości został wznowiony ruch. Aleja Jana Pawła II, ulica Chałubińskiego i aleja Niepodległości są już przejezdne.

Wznowiony ruch na trasie 30. Biegu Niepodległości, na ciągu: Al. Niepodległości - Chałubińskiego - Al. Jana Pawła II. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 11 listopada 2018

13.02 Wojsko przygotowuje się do wspólnego marszu władz i narodowców. Za formowanie wojskowej części kolumny, która weźmie udział w marszu państwowym, odpowiada Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Na miejsce zbiórki marszu zostały przetransportowane kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobieżny moździerz Rak, zestaw przeciwlotniczy Poprad i wyrzutnia rakietowa Langusta.

Ponadto Siły Zbrojne RP w marszu reprezentować będzie kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa oraz żołnierze wszystkich formacji.

1/5 Żołnierze przygotowują się do marszu fot. Jacek Turczyk / PAP 2/5 Żołnierze przygotowują się do marszu fot. Jacek Turczyk / PAP 3/5 Żołnierze przygotowują się do marszu fot. Jacek Turczyk / PAP 4/5 Żołnierze przygotowują się do marszu fot. Jacek Turczyk / PAP 5/5 Żołnierze przygotowują się do marszu fot. Jacek Turczyk / PAP









12.53 Kamil Karbowiak (Kotwica Brzeg) w czasie 29.38, a wśród kobiet Anna Gosk (Podlasie Białystok) wynikiem 33.06 najszybciej pokonali w Warszawie 10-kilometrową trasę 30. Biegu Niepodległości. Wystartowało ponad 18 tysięcy osób, co jest frekwencyjnym rekordem.

Przed startem zaplanowanym na godz. 11.11 tysiące biegaczy odśpiewało hymn. Podczas biegu uczestnicy w białych i czerwonych koszulkach z napisem "Warszawa - stolica wolności 1918-2018" utworzyli "żywą" flagę Polski.

12.45 W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda odniósł się również do odbudowy Pałacu Saskiego.

- Chciałbym, żebyśmy nawiązali przez kolejne sto lat do tego wielkiego procesu, jaki został dokonany w II Rzeczpospolitej, którą odbudowano z niebytu - powiedział prezydent. - Chciałbym, żeby symbolem powrotu do tego była odbudowa Pałacu Saskiego, którą dziś tutaj inaugurujemy. Chciałbym, żeby pałac z powrotem stanął, żeby był widomym znakiem tej Polski, która wzrasta. Chciałbym, żeby był to budynek publiczny, którzy od wewnątrz będzie mógł zobaczyć każdy z rodaków - dodał.

Prezydent o odbudowie Pałacu Saskiego TVN24

12.34 - Dziękuję. Dziękuję za tą piękną uroczystość. Dziękuję, że posłuchaliście apelu i przyszliście z biało-czerwonymi sztandarami, że jest las biało-czerwonych flag. Dziękuję, że w tak niesamowity sposób możemy oddać hołd tym, którym zawdzięczamy wolną, niepodległą, suwerenną Polskę. Tym którzy odzyskali ją w 1918 roku. Tym, którzy potem walczyli o utrzymanie jej granic w 1939 roku, walczyli w podziemiu, by ją odzyskać. Potem nie zgodzili się z komunistycznym sowieckim jarzmem. Tym, którzy wychodzili na ulice, by protestować i żądać godnych warunków życia, pracy, płacy i wolności. Tym którzy zginęli i cierpieli, byśmy Polskę mogli odzyskać, dzięki którym dziś ją mamy i biało-czerwone flagi mogą nad nami swobodnie łopotać - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na placu Piłsudskiego.

>>CZYTAJ O PRZEMÓWIENIU PREZYDENTA<<

12.24 Na posterunku honorowym przed Grobem Nieznanego Żołnierza stanie 26 żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

12.17 Rozpoczęła się uroczysta odprawa wart na placu Piłsudskiego.

12.00 O godzinie 12 zgromadzeni na placu Piłsudskiego rozpoczęli odśpiewanie hymnu państwowego w ramach akcji "Niepodległa do hymnu", podczas której Mazurek Dąbrowskiego śpiewany jest na obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zarówno w kraju, jak i za granicą.

"Niepodległa do Hymnu!" TVN24

11.53 Na placu Piłsudskiego zjawił się już prezydent Andrzej Duda oraz przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu. Punktualnie w samo południe rozpocznie się uroczysta odprawa warty i apel pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a po godzinie 13 nastąpi przemarsz pododdziałów i grup rekonstrukcyjnych od Krakowskiego Przedmieścia, Nowym Światem do Muzeum Wojska Polskiego.

11.29 Przed pomnikiem Romana Dmowskiego kwiaty złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, któremu towarzyszyli wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Prezes Kaczyński i delegacja rządowa przed pomnikiem Dmowskiego fot. Piotr Nowak / PAP

Chwilę później na miejsce przybył premier Mateusz Morawiecki w towarzystwie przedstawicieli KPRM: Joanny Kopcińskiej, Jacka Sasina, Michała Dworczyka i Marka Suskiego.

11.20 Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego przy Belwederze. Towarzyszyli mu Jacek Sasin, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Premier Morawiecki przed pomnikiem Piłsudskiegofot. Leszek Szymański / PAP



11.18 Wystartował Bieg Niepodległości. Uczestnicy pobiegną al. Jana Pawła II, Chałubińskiego i aleją Niepodległości, na odcinku od ronda Radosława do Rakowieckiej i z powrotem.

Już za chwilę bieg niepodległości. Nasi wolontariusze biegną wśród 20 000 Polaków 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 pic.twitter.com/Htl1aVJg9L — Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawski (@pamieci) 11 listopada 2018

11.11 Przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie odbyła się ceremonia odsłonięcia siedmiu obelisków przy siedmiu dębach, które będą symbolizować Ojców Niepodległości. Drzewa będą upamiętniały Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego i kardynała Aleksandra Kakowskiego.

10.14 - W setną rocznicę odzyskania niepodległości najpierw oddajemy cześć polskiemu domowi czasu zaborów, jego staraniom na rzecz podtrzymania miłości do ojczyzny - mówił w homilii podczas mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

Gądecki powiedział, że cała godność władzy "wynika tylko i wyłącznie stąd, iż pełni ona swoje zadania w granicach porządku moralnego, którego źródłem i celem jest Bóg".

- Gdziekolwiek ta zasada zostaje poddana w wątpliwość, tam chwieją się same podstawy porządku państwowego, a rządy sprowadzającą się do pragmatycznej regulacji różnych i przeciwstawnych interesów - dodał arcybiskup.

>>>Przeczytaj więcej o homilii arcybiskupa Gądeckiego na tvn24.pl<<<

9.58 O godzinie 11.11 na trasę Biegu Niepodległości wyruszą biegacze. Około godziny 10 zamknięte zostaną obydwie jezdnie alei Jana Pawła II na odcinku od Anielewicza do alei Solidarności. Dalsza część trasy, aż do Rakowieckiej, będzie zamknięta między 10.30 a 15.00.

>>ZOBACZ TRASĘ BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI<<

9.24 "Na polecenie służb następuje wyłączenie ruchu drogowego i tramwajowego wzdłuż Marszałkowskiej na odcinku od placu Konstytucji do placu Bankowego" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy nie kursują też przez plac Piłsudskiego i przez Aleje Jerozolimskie na odcinku od placu Zawiszy do ronda Waszyngtona.

>>SPRAWDŹ, GDZIE BIEGNĄ TRASY OBJAZDOWE<<

9.17 W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny z udziałem władz państwowych. Przewodniczy jej nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

Msza za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej fot. PAP/Jacek Turczyk

Po mszy z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej odbędzie się uroczystość posadzenia siedmiu dębów na cześć siedmiu Ojców Wolności - osób, które walnie przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

8.59 Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przed grobem ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

8.50 Przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego zjawił się szef Rady Europejskiej i były premier Polski Donald Tusk. Towarzyszyła mu delegacja polityków Platformy Obywatelskiej. Pośród nich był między innymi Rafał Trzaskowski, wybrany na prezydenta Warszawy, a także przewodniczący partii Grzegorz Schetyna.

Donald Tusk przed pomnikiem Piłsudskiego TVN24

W Alejach Ujazdowskich zebrali się zwolennicy byłego premiera. Mieli ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej. Gdy składane były kwiaty, zgromadzeni podnosili okrzyki "Donald Tusk" i bili brawa.

>>CZYTAJ O PRZEMÓWIENIU DONALDA TUSKA<<

8.19 Prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży. Chwilę później wieniec złożyli politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

8.03 Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego u zbiegu al. Ujazdowskich i Belwederskiej.

Prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem Piłsudskiego TVN24

Sprawdź również, gdzie odbędą się uroczystości i jakie będą w związku z tym utrudnienia w ruchu.

Świętowanie rozpoczęło się w sobotę

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się już w sobotę, 10 listopada.

Jednym z największych wydarzeń był piknik historyczny organizowany przez stołeczny ratusz. Impreza odbyła się na placu Zamkowym. Jej głównym punktem była inscenizacja przejazdu marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Kazimierza Sosnkowskiego. Na placu pojawili się rekonstruktorzy, którzy objaśniali zainteresowanym tajniki zabytkowego sprzętu wojskowego i pojazdów. Czekali na mieszkańców w tematycznych namiotach poświęconych: bitwie warszawskiej 1920 r., Wojsku Polskiemu 1939 r., Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie 1943 r., Powstaniu Warszawskiemu 1944 r., Polskim Siłom Zbrojnym na Wschodzie 1945 roku, polskim misjom zagranicznym 2000 r.

Po południu na placu Piłsudskiego odbył się Capstrzyk Niepodległości połączony z Apelem Pamięci. Natomiast wieczorem na Stadionie Narodowym rozbrzmiały utwory związane z polską historią. W Koncercie dla Niepodległej wzięło udział około 42 tysięcy osób.

Jak podawał ratusz, w sobotę w stolicy zarejestrowanych było 15 zgromadzeń publicznych.

