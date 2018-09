Oni powalczą o Radę Warszawy. "Poza PO i Nowoczesną, dołączają aktywiści"

Informacje

Kandydat na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski podkreślił w piątek na konferencji prasowej, że Koalicja Obywatelska staje się coraz mocniejsza i przyciąga nowe osoby.

- Poza PO i Nowoczesną dołączają do nas aktywiści, ludzie o bardzo różnych poglądach, ale przede wszystkim dołącza do nas nowa, wspaniała energia. Na tym właśnie polega ten zespół, który prezentujemy. Z jednej strony doświadczenie, z drugiej strony energia i właśnie z takim zespołem chciałbym współpracować, jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy - oświadczył kandydat.

Kandydaci KO

Poseł PO Marcin Kierwiński prezentując listy kandydatów do Rady Warszawy podkreślił, że znajdują się tam "osoby należące do partii politycznych, ale także społecznicy".

Liderką KO w okręgu nr 1 (Śródmieście-Ochota) jest przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska; drugi na tej liście jest radny PO Paweł Martofel.

Listę w okręgu nr 2 (Praga Południe) otwiera prawnik i doradca ds. ochrony środowiska sejmowego klubu Nowoczesnej Marek Szolc, kolejny na liście jest radny PO i były przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Paweł Lech.

Liderem w okręgu nr 3 (Mokotów) został przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski, drugim jest były radny sejmiku województwa mazowieckiego Paweł Czekalski.

W okręgu nr 4 (Wola) pierwszy na liście jest były warszawski radny i były szef stołecznych struktur SLD, związany z Inicjatywą Polska, Tomasz Sybilski, druga - aktywistka miejska Renata Niewitecka.

W okręgu nr 5 (Bielany-Żoliborz) liderem listy jest radny Warszawy, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego Piotr Mazurek, druga - Dorota Łoboda z ruchu Rodzice przeciw Reformie Edukacji.

Listę w okręgu nr 6 (Białołęka-Praga Północ) otwiera radna PO Magdalena Roguska, numerem dwa jest szefowa sztabu wyborczego warszawskiej Nowoczesnej Anna Auksel-Sekutowicz.

Liderem listy w Okręgu nr 7 (Wawer-Wesoła-Targówek) jest szef warszawskiej Nowoczesnej Sławomir Potapowicz, drugi jest radny PO Tomasz Tretter.

Listę KO w okręgu nr 8 (Ursynów-Wilanów) otwiera wiceprzewodnicząca warszawskiej PO, radna Aleksandra Gajewska, a numerem drugim jest prywatny przedsiębiorca, aktywnie działający w dzielnicy Ursynów Tomasz Żyłka.

W ostatnim okręgu nr 9 (Bemowo-Włochy-Ursus) numerem jeden jest radny PO Mariusz Frankowski, a numerem dwa radna PO, była przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Maria Łukaszewicz.

Listy PSL

Również w piątek kandydat PSL na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak przedstawił kandydatów Stronnictwa do Rady Warszawy oraz do sejmiku województwa mazowieckiego. Zauważył, że PSL ma "czystą kartę" w Warszawie. Przedstawiając kandydatów Stronnictwa do Rady Warszawy oraz sejmiku województwa mazowieckiego, mówił, że są wśród nich osoby, które są ekspertami w takich sferach, jak kultura, edukacja, opieka zdrowotna, reprywatyzacja, pomoc prawna czy w sprawach związanych z zielenią miejską.

- Jesteśmy różnorodni, ale łączy nas jedno, łączy nas cel - naszym celem jest to, żeby Mazowsze było jeszcze lepsze – oświadczył.

Wśród przedstawionych przez Stefaniaka kandydatów znalazł się m.in. członek komisji weryfikacyjnej Bartłomiej Opaliński, który będzie jedynką w okręgu obejmującym Śródmieście, mama boksera Andrzeja Gołoty - Bożena Gołota, która też wystartuje w Śródmieściu.

Na listach znaleźli się też: działaczka warszawskiego stowarzyszenia Anna Kalbarczyk (Wola), dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast (Wola), pilot płk Konrad Luśniewski (Białołęka), specjalista IT Marcin Salamon (Mokotów), radca prawny Małgorzata Hebda (Ursynów), onkolog dr Andrzej Misiak (Ursynów), nauczyciel Michał Warych (Praga Południe).

Do sejmiku z PSL kandydować będą m.in. były wiceminister sportu Tomasz Jędrzejczak oraz dyrektor pogotowia Karol Bielski.

