Egzamin w szkole (zdjęcie ilustracyjne) fot. Michał Tracz / TVN24

Ze wstępnych informacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, wynika, że w środę egzaminy gimnazjalne odbyły się we wszystkich szkołach w województwie mazowieckim.

Rafał Trzaskowski we wtorek wieczorem napisał na Twitterze, że egzamin gimnazjalny się odbędzie, choć kilka godzin wcześniej ratusz podał informację o trudnościach z obsadzeniem komisji egzaminacyjnych.



Trudności z obsadzeniem komisji

Gimnazjaliści przystąpili do testu w środę o godzinie 9. W pierwszym dniu uczniowie III klas gimnazjalnych zdają egzamin z wiedzy humanistycznej. W drugim dniu będą zdawać egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w trzecim z języka obcego.- Nie mam informacji, że dziś gdzieś egzamin mógłby się nie odbyć, ale tak naprawdę, z pełną odpowiedzialnością, będę mogła to potwierdzić, kiedy otrzymam od wszystkich dyrektorów informacje poprzez specjalną aplikacje internetową, że egzaminy się odbywają. Dyrektorzy mają taki obowiązek, prosiliśmy o to - powiedziała Anna Frenkiel, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. OKE w Warszawie swoim zasięgiem obejmuje województwo mazowieckie.Dopytywana, czy brak sygnałów od dyrektorów oznacza, że dyrektorzy szkół poradzili sobie z organizacja egzaminów, mimo trwającego strajku nauczycieli, odpowiedziała, że "gdyby coś się działo, powinnam o tym wiedzieć, a nie wiem". - Nie sądzę, by była szkoła, która ma problem, a nas o tym nie poinformowała - dodała.

W poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej "Solidarności". W strajku biorą też udział nauczyciele niezrzeszeni w żadnym ze związków. Według ZNP, we wtorek w strajku w całym kraju udział wzięło 74,29 proc. szkół i przedszkoli; w województwie mazowieckim - 70,88 proc. (1979 z 2792 placówek).

Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej podawało w poniedziałek, że protestuje 48,5 proc. szkół i placówek.

"Rozpoczynające się jutro egzaminy gimnazjalne, mimo strajku nauczycieli, odbędą się" - poinformował Jeszcze kilka godzin wcześniej brakowało 179 nauczycieli, którzy mieli wejść w skład komisji egzaminacyjnych. Ratusz zapewnia, że udało się już skompletować ich pełne składy.

Jeszcze na popołudniowej konferencji prasowej wiceprezydent Renata Kaznowska podawała, że jest kilka szkół, w których brakowało komisji egzaminacyjnych. - 123 szkoły będą w stanie przeprowadzić egzaminy. 13 szkół wciąż kompletuje składy komisji, brakuje 179 pedagogów - powiedziała.



I zastrzegła, że miasto chce mieć również listę rezerwową członków komisji.

Jak precyzowała wiceprezydent, miasto potrzebowało pedagogów dla 1400 uczniów, którzy chcą podejść do egzaminów. Problem mieli dyrektorzy z Mokotowa, Białołęki, Targówka czy Wawra.

- Sprawdzamy również nasze zasoby. Mamy burmistrzów, wiceburmistrzów, którzy mają uprawnienia pedagogiczne i zadeklarowali, że przystąpią do komisji - podała wiceprezydent.

W poniedziałek na tvnwarszawa.pl informowaliśmy jak władze Warszawy podsumowały pierwszy dzień strajku:

