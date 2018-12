Informacje

Dochodzenie w tej sprawie było prowadzone dwutorowo, ponieważ mężczyźni działali w dwóch różnych lokalizacjach. - Na trop tego przestępczego procederu wpadli policjanci ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego - zaznacza Rober Szumiata ze śródmiejskiej komendy rejonowej. Śledztwo wspierała wolska prokuratura rejonowa.

Dwie lokalizacje, dwa zatrzymania

Informacje Cztery kilogramy marihuany przyjechały z Holandii Stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową udaremnili przemyt znacznej ilości środków odurzających. Podejrzani... WIĘCEJ »

W tym samym czasie policjanci wkroczyli do jednego z warszawskich mieszkań i na teren posesji w województwie wielkopolskim. - W stolicy zatrzymany został 31-letni Bartosz Z. W jego mieszkaniu kryminalni znaleźli i zabezpieczyli dziesięć zgrzewek zapakowanej próżniowo i gotowej do sprzedaży marihuany o łącznej wadze ponad kilograma brutto, co stanowi około 1000 porcji handlowych - opisuje Szumiata. Oprócz narkotyków, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 16 tysięcy złotych pochodzących z przestępstwa. Pieniądze zostaną zaliczone na poczet przyszłych kar.

Ojciec 31-latka został zatrzymany w Wielkopolsce. - W piwnicach domu policjanci ujawnili kompleksową i w pełni zautomatyzowaną uprawę ponad 80 krzewów konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu - dodaje oficer prasowy śródmiejskiej komendy rejonowej. Na terenie posesji policjanci zabezpieczyli też worki i pojemniki z około siedmioma kilogramami suszu marihuany, gotowego do dystrybucji. Oprócz tego znaleźli ponad 18 tysięcy złotych.

Ścisły podział ról

- Role w tym rodzinnym procederze były ściśle podzielone. Ojciec zajmował się uprawą krzewów, ich obróbką i dostarczaniem do Warszawy gotowej już do sprzedaży marihuany. Do syna należała natomiast dystrybucja towaru w stolicy – wyjaśnia Szumiata.

Zdaniem śledczych podejrzani zajmowali się uprawą i handlem marihuaną od ośmiu lat. Z ich szacunków wynika, że w tym czasie mogli wprowadzić na rynek nawet 30 kilogramów narkotyku, co stanowi około 30 tysięcy porcji handlowych. - Z upływem czasu dokupowane były kolejne urządzenia wspierające wzrost roślin a uprawa powiększała się. Na starcie syn pomagał ojcu w uruchomieniu i prowadzeniu uprawy, potem mężczyźni podzielili się już zadaniami. Kres temu wszystkiemu położyli policjanci ze Śródmieścia - podkreśla Szumiata.

Bartosz Z. i Witold Z. zostali zatrzymani. Po przesłuchaniu w prokuraturze rejonowej na Woli usłyszeli zarzuty. Przed sądem odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków, handel nimi, uprawę konopi indyjskich i posiadanie sprzętu wspomagającego ich wzrost. Ojciec i syn trafili na trzy miesiące do aresztu.

Grozi im nawet do 12 lat więzienia.

1/7 Śródmiejscy policjanci zlikwidowali plantację konopii fot. ksp 2/7 Śródmiejscy policjanci zlikwidowali plantację konopii fot. ksp 3/7 Śródmiejscy policjanci zlikwidowali plantację konopii fot. ksp 4/7 Śródmiejscy policjanci zlikwidowali plantację konopii fot. ksp 5/7 Śródmiejscy policjanci zlikwidowali plantację konopii fot. ksp 6/7 Śródmiejscy policjanci zlikwidowali plantację konopii fot. ksp 7/7 Śródmiejscy policjanci zlikwidowali plantację konopii fot. ksp















kk/b