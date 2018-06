Ogrody do zabawy powstaną jeszcze w tym roku. Pięć lokalizacji

Informacje

Lokalizacje ogrodów zgłaszali mieszkańcy fot. tvnwarszawa.pl

Konkurs na lokalizację dla pięciu ogrodów do zabawy został rozstrzygnięty. - Wybór był niezwykle trudny, warszawiacy nadesłali blisko 150 propozycji - mówią urzędnicy. Miejsca rekreacji dla najmłodszych mają być gotowe jeszcze w tym roku.

Zarząd Zieleni wyszedł z pomysłem stworzenia ogrodów do zabawy w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Na początku czerwca został ogłoszony konkurs. Choć wpłynęło 149 zgłoszeń, urzędnicy mogli wybrać tylko pięć zwycięskich propozycji.

Oto lista zwycięskich lokalizacji:

- Praga-Południe: podwórko pomiędzy ulicami Walecznych, Peszteńską, Holenderską i Niekłańską

- Praga Północ: w okolica ulicy Jugosłowiańskiej 17

- Praga-Północ: teren pomiędzy ulicą Kępną i Zamoyskiego

- Ursynów: przy ulicy Polnej Róży, w pobliżu Stacji Techniczno-Postojowej Metra Warszawskiego

- Żoliborz: skwer Kaliny 3.

Tu powstaną ogrody do zabaw fot. tvnwarszawa.pl

Koncepcje mieszkańców i artystów

- Przed nami prace nad projektem. Co wyjątkowe w tym konkursie każdy z placów będzie niepowtarzalny, a to za sprawą zarówno artystów, jak i oczekiwań warszawiaków - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Informacje Nowe ogrody do zabawy. Poszukiwane pięć miejsc Miejsca na ogrody do zabawy poszukiwane. Ratusz ogłosił konkurs na pięć lokalizacji, które w przyszłości zostaną zaaranżowane jako tereny do... WIĘCEJ »

Ogrody będą powstawały na podstawie koncepcji stworzonych przez mieszkańców i artystów zaangażowanych w projekt. Głównym założeniem jest to, by dzieci mogły w nich aktywnie spędzać czas i rozwijać wyobraźnię w naturalnej przestrzeni. Żeby to umożliwić, do budowy będą wykorzystywane wyłącznie naturalne materiały: kamienie, szyszko, kora czy pieńki.

Miasto dąży do tego, by prace nad tworzeniem ogrodów do zabawy przyjęły formę warsztatowych spotkań w plenerze.

Faza projektowa rozpoczęła się już w sobotę, 16 czerwca. O godzinie 11 spotkają się mieszkańcy zainteresowani stworzeniem takiego miejsca przy ulicy Walecznych.

Ogrody mają być gotowe jeszcze w tym roku. Zarząd Zieleni planuje, że będą one tymczasowymi instalacjami, funkcjonującymi co najmniej do końca tej jesieni. O rozrywki dla najmłodszych mają zadbać animatorzy, z kolei wraz ze startem roku szkolnego, na terenie ogrodów będą odbywały się edukacyjne spotkania z udziałem przyrodników i entomologów.

Urzędnicy podkreślają też, że wybór pięciu lokalizacji nie oznacza, że pozostałe zostały całkowicie odrzucone. Jeśli te miejsca przypadną do gustu mieszkańcom, program będzie kontynuowany.

Zobacz też ogród warzywny, który powstał przy placu na Rozdrożu:

kk