Zwiastun filmu edukacyjnego "Pożar" Urząd Miasta

Jak zachować się, gdy w naszym domu wybuchnie pożar? Co zrobić, żeby zapobiec takim sytuacjom? Dowiedzą się tego warszawscy uczniowie, którzy podczas profilaktycznych lekcji obejrzą film edukacyjny "Pożar".

Premierowy pokaz filmu odbył się w piątek w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej. Strażacy zaprosili na niego uczniów stołecznej szkoły podstawowej numer 258.

Szkoły dostaną film bezpłatnie

Produkcja powstała z myślą o najmłodszych, by uświadomić im, jak powinni zachować się w sytuacji kryzysowej. Posłuży jako narzędzie prewencji przeciwpożarowej uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. - Chcieliśmy mieć pewność, że film będzie służył edukacji - powiedział zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Marek Kujawa.

Uczniowie zobaczą przykładowe sytuacje, z którymi stykamy się w domu wykonując codzienne czynności, mogące stanowić potencjalne zagrożenie pożarem. Gaszenie płonącego oleju wodą, zasłanianie przewodów wentylacyjnych czy przeciążanie instalacji elektrycznej zostały ukazane jako nagminne i zarazem naganne zachowania. - Film porusza kilka kwestii, przede wszystkim bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo to jedna z naszych podstawowych potrzeb, zwłaszcza dziecka - powiedziała po projekcji konsultant Ośrodka Rozwoju Edukacji Iwona Konopka, która pracowała przy ocenie merytorycznej filmu.

- Zwrócę się do młodzieży, jesteście dla nas najlepszymi odbiorcami i recenzentami tego filmu - powiedział Kujawa. Produkcja wraz z ramowym scenariuszem zajęć dydaktycznych zostanie przekazana bezpłatnie do warszawskich szkół i będzie stanowić pomoc dydaktyczną podczas zajęć o bezpieczeństwie. Cały program obejmuje jedną godzinę dydaktyczną, podczas której uczniowie zostaną wprowadzeni w zagadnienia bezpieczeństwa, zapoznają się z filmem oraz będą dyskutować o prewencji i właściwych zachowaniach.

W Warszawie 400 pożarów rocznie

W Warszawie co roku dochodzi do ponad 400 pożarów, a statystki pokazują, że blisko 1/3 z nich wybucha w domach i mieszkaniach. - Film pokazuje, że w domu - czyli tam gdzie powinniśmy czuć się spokojnie i bezpiecznie - wtedy kiedy nie zachowujemy się w sposób odpowiedzialny, kiedy zabraknie nam refleksji, możemy doprowadzić do bardzo trudnych i niebezpiecznych sytuacji - podkreśliła Konopka.

- Ogień jest czymś bardzo dobrym, jeśli jest ujarzmiony, natomiast w momencie, kiedy wymyka się spod kontroli, powoduje poważne zagrożenia i spustoszenia. Staramy się to w tym krótkim filmie pokazać, na co warto zwrócić uwagę, przed czym przestrzec, co trzeba zrobić, żeby do takich sytuacji nie doszło - zaznaczył Kujawa.

Film edukacyjny "Pożar"został zrealizowany przez stołeczny ratusz we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

1/2 Kadr z filmu "Pożar" fot. Urząd Miasta 2/2 Kadr z filmu "Pożar" fot. Urząd Miasta



PAP/kk/b