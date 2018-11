Odra na Mazowszu. "79 przypadków podejrzeń lub zachorowań"

Informacje

W województwie mazowieckim od 10 października zarejestrowano już 79 przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę, w tym 22 w ostatnim tygodniu – poinformował Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. 14 przypadków zostało już potwierdzonych przez badania laboratoryjne.

PWIS w Warszawie opublikował komunikat o zgłoszonych podejrzeniach zachorowań na odrę i potwierdzonych zachorowaniach. Dane obejmują okres od 10 października do 23 listopada.



"Łącznie zarejestrowano we wskazanym okresie 79 przypadków podejrzeń zachorowań lub zachorowań na odrę. Do dziś w 14 przypadkach zgłoszeń badania laboratoryjne potwierdziły zachorowanie na odrę, u 6 osób badaniami wykluczono zachorowanie bądź lekarz rozpoznał inną chorobę" – poinformował mazowiecki Sanepid.



Inspektor sanitarny podał, że trwają "dalsze dochodzenia epidemiologiczne", weryfikowane są badania w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zachorowań na odrę. W powiatach, gdzie prowadzone są dochodzenia interwencyjnie szczepione są nieuodpornione "osoby z kontaktu", czyli takie, które miały styczność ze źródłem zakażenia. Dotychczas szczepionkę podano 521 osobom.

22 przypadki w ubiegłym tygodniu

Poważna choroba zakaźna

Sanepid podaje, że w minionym tygodniu (17-23 listopada) zarejestrowano 22 przypadki zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę. Najwięcej było ich w powiecie warszawskim (12) oraz pruszkowskim (5). Pozostałe odnotowano w powiatach : mińskim, sochaczewskim, grodziskim, kozienickim oraz warszawskim zachodnim.Osoby, które zachorowały to dzieci w wieku od 7 miesięcy do 10 lat (6 osób) oraz dorośli pomiędzy 32 a 57 rokiem życia (16 osób). 11 z tych osób nie było wcześniej szczepionych przeciwko odrze.Sanepid informuje, że "status zaszczepienia" jest ustalany w każdym przypadku podejrzenia bądź zachorowania na odrę. Za każdym razem ustala się "status zaszczepienia" osób, które miały kontakt z chorym.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, ani inne powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne "nie prowadzą w swoich siedzibach kwalifikacji medycznej pacjentów do szczepień oraz nie wykonują szczepień". W każdym powiecie jest punkt, w którym można się zaszczepić.

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Te lżejsze to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze - m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Eksperci wskazują, że szczepienie przeciw odrze ma bardzo dużą skuteczność. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 proc. zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stuprocentową odporność. Zaniepokojenie wzrostem liczby zachorowań na odrę wyraziła w sierpniu Komisja Europejska. Wcześniej, w kwietniu, przedstawiła projekt rekomendacji m.in. w sprawie wprowadzenia rutynowych kontroli statusu szczepień i wspólnej elektronicznej karty szczepień, która miałaby zastosowanie transgraniczne.

Rośnie liczba zachorowań

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) podawało, że w ubiegłym roku w 30 europejskich krajach zanotowano 14 451 przypadków zachorowań na odrę, podczas gdy w 2016 r. były to 4643 przypadki. Epidemiolodzy oceniają, że utrzymujące się rozprzestrzenianie odry w Europie wynika z niedostatecznej liczby zaszczepionych. Wśród wszystkich zgłoszonych przypadków odry w 2017 r., które wystąpiły u osób o znanym statusie zaszczepienia, aż 87 proc. to osoby niezaszczepione.

