Waga dla ciężarówek stanęła na Odolanach Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Na ulicy Jana Kazimierza, w środę rano drogowcy zamontowali wagę dla pojazdów ciężarowych. Razem z policją prowadzą już pierwsze kontrole.

- Sprzęt pojawił się na parkingu, przed budową osiedla w rejonie skrzyżowania Jana Kazimierza z Boguszewską - powiedział Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl. - Waga jest przenośna. Obsługa prowadzi już kontrole. Kierują tu ciężarówki, które przejeżdżają ulicą Jana Kazimierza i sprawdzają ich masę - dodaje.

O nowym urządzeniu rozmawialiśmy z Karoliną Gałecką z Zarządu Dróg Miejskich we wtorek po południu. - Mamy już gotowe stanowisko i teren. Jutro w godzinach porannych planowany jest montaż, a potem również pierwsze kontrole, oczywiście przy udziale policji - mówiła.

Gałecka potwierdziła też, że waga jest zamontowana "na pewien czas". Na razie nie wiadomo jednak, na jak długo.

Uciążliwe ciężarówki

Pomiary to jedna z kilku zmian, jaką zapowiadały pod koniec ubiegłego roku władze Woli. Wszystko po to, aby zniwelować uciążliwy dla mieszkańców ruch dużych pojazdów, które przejeżdżają przez Odolany do znajdujących się w pobliżu zakładów przemysłowych.



Mieszkańcy odolańskich osiedli skarżą się w pierwszej kolejności na hałas i pył. W drugiej - na kiepską jakość tamtejszych ulic. Organizowali w tej sprawie protesty, pisali petycje. Ich starania nie poszły na marne. Oprócz ważenia ciężarówek, burmistrz dzielnicy zapowiedział ograniczenie ich ruchu w nocy (między 20 a 8 rano) i wprowadzenie strefy Tempo 30.



Zmiany mają dotyczyć terenu ograniczonego ulicami: Połczyńską, Wolską, aleją Prymasa Tysiąclecia, Gniewkowską, Potrzebną i Dźwigową.

