Patryk Jaki zorganizował konferencję na Odolanach, by pochwalić się rządowym programem "Mieszkanie plus", w ramach którego powstanie tu "ponad tysiąc tanich mieszkań na wynajem". O innych problemach tej części Woli, takich jak chaos przestrzenny, brak szkół i infrastruktury nie wspomniał.

- Mamy do zakomunikowania naprawdę fantastyczną wiadomość dla warszawiaków - oświadczył Patryk Jaki i zapowiedział, że w perspektywie kilku lat na Odolanach powstanie osiedle tanich mieszkań. - Chcemy poinformować warszawiaków już o ponad tysiącu mieszkań gotowych do realizacji - oznajmił. I dodał, że ich budowa rozpocznie się w przyszłym roku. - To jest bardzo dobra informacja dla Warszawy, dobry dzień dla Warszawy - cieszył się.

"Mieszkanie plus" na Odolanach

Kandydat prawicy nie szczędził krytyki ekipie obecnie rządzącej Warszawą. - Politycy Platformy Obywatelskiej nie dbają i nie dbali o to, aby w sposób odpowiedni zwiększać zasób komunalny miasta. Hanna Gronkiewicz-Waltz co najwyżej buduje 280 mieszkań rocznie, co jest zdecydowanie za mało - powiedział Jaki.

Program "Mieszkanie plus" nie jest pomysłem Patryka Jakiego. To rządowa inicjatywa, o której mówi się od początku kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Już w lutym ubiegłego roku Rada Ministrów i kolejarze porozumieli się w sprawie przekazania gruntów właśnie na Odolanach (przy Sowińskiego i przy Worcella). W lipcu podpisano umowę.

Na piątkowym briefingu Jakiemu towarzyszył prezes PKP Krzysztof Mamiński oraz członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński.

- W Warszawie to początek wielkich inwestycji, rozwiązania ustawowe i dobra współpraca z BGK Nieruchomości pozwoliła pokazać pierwsze sześć działek, na których wybudowanych zostanie ponad tysiąc mieszkań - podkreślił Mamiński. - Lada chwila przystępujemy do projektowania, w przyszłym roku wejdziemy na budowę tej inwestycji - dopowiedział członek zarządu BGK Nieruchomości.

Obecność szefów państwowych spółek na konferencji kandydata PiS szybko skomentowali m.in. działacze Miasto Jest Nasze, którzy nie kryli oburzenia całą sytuacją. "W jakim trybie? - pytali. "To są wspólne, państwowe instytucje, a nie partyjne organy. Powinny być bezstronne" - pisali.

W jakim trybie prezesi @PKP_SA i @BGK_N wzięli udział w kampanijnej konferencji prasowej @PatrykJaki?



To są wspólne, PAŃSTWOWE instytucje, a nie partyjne organy. Powinny być bezstronne‼️



Żądamy reakcji @PremierRP @MorawieckiM.#BezŻadnegoTrybu #TKM — Miasto Jest Nasze 🌳🌲🌿 (@MiastoJestNasze) 22 czerwca 2018

Co z infrastrukturą?

Jedna z reporterek pytała kandydata, czy oprócz mieszkań na Odolanach powstanie odpowiednia infrastruktura (na przykład komunikacyjna). - Oczywiście, infrastruktura jest niezbędna, choć w tym momencie jest to pytanie do samorządu - powiedział krótko Jaki, którzy kandyduje na samorządowe stanowisko.

Odolany to część Woli, która boryka się z bardzo dużymi problemami. Dawniej był to teren stricte przemysłowy, ale od kilku lat stał się łakomym kąskiem dla deweloperów, którzy zabudowują tu niemal każdą wolną przestrzeń. Przeprowadziły się tu tysiące nowych mieszkańców, w tym młodych rodzin z dziećmi. Brakuje szkół, przedszkoli, w porannym i wieczornym szczycie komunikacyjnym ulica Jana Kazimierza (jedna z głównym na Odolanach) stoi w korku.

Mieszkańcy Odolan regularnie organizują protesty, zarzucają władzom miasta i dzielnicy, że nie zapanowały nad chaosem przestrzennym w tej części Woli. Upominają się też o budowę drogi technicznej, która wyprowadziłaby ruch ciężarówek z Odolan. Obecnie każdego dnia przejeżdżają tamtędy setki pojazdów, które obsługują działające w pobliżu zakłady przemysłowe.

Na temat tych problemów Kandydat Zjednoczonej Prawicy nie wypowiedział się.

kw/PAP/pm