Odnowią niszczejący grobowiec rodziny Ścibora-Rylskiego

Informacje

Są pieniądze na renowację grobu rodzinnego generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego - podało Muzeum Powstania Warszawskiego. Część funduszy udało się zgromadzić dzięki publicznej zbiórce. Pozostałą kwotę ma dołożyć urząd miasta.



Generał Ścibor-Rylski zmarł w piątek w wieku 101 lat. Niedługo po podaniu tej informacji przez media, Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego poinformowała, że rodzinny grobowiec powstańca jest bardzo zaniedbany i niszczeje.



"Zabytkowy grób, w którym spocznie generał obok swojej żony, bohaterki Powstania Warszawskiego, jest w dramatycznym stanie. Od dwóch miesięcy nasza Fundacja zbiera środki na renowację tego grobu" - czytamy na profilu organizacji na Facebooku.

Zniszczony grobowiec rodziny generała fot. Muzeum Powstania Warszawskiego

Zniszczony w czasie wojny

Wspomniana bohaterka powstania to Zofia Rapp-Kochańska, pseudonim "Marie Springer", po wojnie żona Ścibora-Rylskiego.

Jak podał Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, nagrobek pochodzi z XIX wieku.

Informacje "Żegnam Was". Przejmujące przemówienie stuletniego generała - Na pewno jest to moje ostatnie spotkanie z wami. Sto lat to wielkie przeżycie. To wielka, największa, jaką człowiek może otrzymać od Boga, radość -... WIĘCEJ »

- To grób, który został zniszczony w czasie II wojny światowej, wcześniej miał inny kształt. Dwie zniszczone kolumny i taki tympanon miniaturowy kamienny to była część większej całości, takiej małej kapliczki. Po wojnie został on odbudowany jako taka "świadoma ruina". Te dwie leżące kolumny stały się taką metaforą końca życia, czy upływu czasu - opowiadał dyrektor Muzeum.

Jak zaznaczył, grób wygląda tak od II wojny światowej. - On nosi ciągle ślady tych zniszczeń wojennych. Został po wojnie odbudowany dość prowizorycznie. My nie przywrócimy stanu przedwojennego, ale oczywiście grób zostanie poddany całkowitej renowacji. Zostaną wymienione lub naprawione fragmenty kamieniarskie. Jest też fragment zrobiony z betonu, on też zostanie wymieniony na kamień. Natomiast grób nadal będzie miał ten kształt, który rodzina stworzyła zaraz po II wojnie - wyjaśnił Ołdakowski.

"Wielkie zobowiązanie"

Fundusze na odnowienie miejsca pochówku generała mają pochodzić ze zbiórki na renowację grobów powstańczych, którą Muzeum prowadziło już wcześniej. - Warto powiedzieć, że z tej zbiórki wykonaliśmy naprawę 123 grobów powstańczych i kilku zabytkowych grobowców na Powązkach. I mamy nadzieję, że uda nam się podpisać z fundacją, która zbierała na ten cel pieniądze porozumienie - tak, żeby te pieniądze też w to weszły. Pokrycie brakującej kwoty zadeklarowało m.st. Warszawa. Koszt renowacji grobu, w którym spocznie generał to 83 tysięcy - mówił Ołdakowski.



Dodał też, że kilka dni przed śmiercią rodzina generała i on sam wskazali Muzeum Powstania Warszawskiego jako instytucję, która będzie odpowiadała za renowację grobu.

- Dla nas to wielkie zobowiązanie. Od razu wysłaliśmy tam wolontariuszy, żeby ten grób oczyścili, tyle ile można, bez prac konserwatorskich. Zamówiliśmy ekspertyzę - ona była częściowo gotowa, została tylko rozwinięta - dotyczącą zakresu prac konserwatorskich. I podpisaliśmy umowę z firmą, która będzie wykonywała prace konserwatorskie. Złożyliśmy też do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków wniosek o zatwierdzenie tego planu konserwatorskiego. Kiedy będzie zatwierdzony, po uroczystościach pogrzebowych, wykonamy te prace - mówił dyrektor.

Renowacja miejsc pamięci

Kilka dni temu na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o szerokiej akcji renowacji ponad 360 miejsc pamięci, prowadzonej przez wojewodę mazowieckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Muzeum od początków swojego działania rozpoczęło opiekę nad powstańczymi grobami w Warszawie. Pierwsze zbiórki przyniosły pieniądze, dzięki którym mogliśmy zacząć remontować te groby. Zrobiliśmy pełną kwerendę wszystkich grobów powstańczych na wszystkich warszawskich cmentarzach. Okazało się, że wiele z nich już nie istnieje. (...) Skupiliśmy się na przywracaniu tych grobowców i opłaceniu kosztów w stosunku do cmentarza. Do 2016 roku muzeum (...) za zebrane kwoty wyremontowało 123 mogiły powstańcze na warszawskich cmentarzach, również te zagrożone likwidacją - opowiadał dyrektor placówki Jan Ołdakowski.

Podkreślił, że obecnie żaden grób powstańca w Warszawie nie jest zagrożony likwidacją.

kw