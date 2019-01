Informacje

1/8 Odkrycie na Mazowszu fot. Andrzej Szela 2/8 Odkrycie na Mazowszu fot. Andrzej Szela 3/8 Odkrycie na Mazowszu fot. Andrzej Szela 4/8 Odkrycie na Mazowszu fot. Andrzej Szela 5/8 Odkrycie na Mazowszu fot. Andrzej Szela 6/8 Odkrycie na Mazowszu fot. Andrzej Szela 7/8 Odkrycie na Mazowszu fot. Jarosław Strobin 8/8 Odkrycie na Mazowszu fot. Jarosław Strobin















Znaleziska dokonano latem ubiegło roku. Archeolodzy dopiero teraz częściowo je ujawniają z obawy przed rabunkiem. Z tego też względu nie podają dokładnej lokalizacji. Zdradzają tylko, że do odkrycia doszło w północnej części województwa mazowieckiego.

Złoty pierścień i rogi do picia

Przywódca lokalnej społeczności

- Odkryty przez nas grób jest najbogatszym pradziejowym pochówkiem odkrytym do tej pory na wschód od Wisły - uważa dr Andrzej Szela z Instytutu Archeologii UW, który podjął się jego badania. Pochówek pochodzi z przełomu I i II wieku naszej ery.Mimo że archeolodzy nie byli pierwszymi eksploratorami grobu, udało się w nim odkryć wiele bezcennych zabytków metalowych. Były to fragmenty naczyń z brązu, ostrogi z brązu ze srebrnymi inkrustacjami, metalowa sprzączka do pasa, a nawet złoty pierścień. Ten ostatni był zarezerwowany dla najwyższych grup społecznych – wskazuje badacz.- W grobie znajdowały się też cztery rogi do picia. Pozostałością po nich są świetnie zachowanie okucia z brązu. Dwa z nich zwieńczone były w formie byczych główek. To absolutny unikat! - podkreśla naukowiec. Dodaje, że tylko osoba naprawdę bogata mogła sobie pozwolić na taki ekwipunek do picia, bo najczęściej korzystano z prostych glinianych kubków - te były w powszechnym użyciu.Do naszych czasów nie zachował się szkielet. Ale po wielkości komory grobowej - miała cztery metry długości i dwa metry szerokości. Archeolodzy domyślają się, że w grobie złożono ciało, a nie prochy w urnie, przywódcy lokalnej społeczności, co było najczęstszą praktyką w tym czasie.

Obok znaleźli 30 rzymskich monet

- Tak bogate groby z pierwszych wieków naszej ery są również rzadkie po zachodniej stronie Wisły. Znamy ich co najwyżej kilka - opowiada archeolog.Zdaniem Szeli grób został zrabowany w okresie nowożytnym, najprawdopodobniej w XX w. Świadczy o tym przemieszanie zabytków w komorze grobowej. Poza tym brakowało naczyń ceramicznych, które z reguły w tego typu pochówkach są znajdowane. Natomiast zniszczone naczynia brązowe nosiły ślady całkiem świeżych rys i spękań.Kto był pochowany grobie? Odkrywca uważa, że musiał być to przywódca lokalnej społeczności. - Tylko osoba majętna mogła sobie pozwolić na tak bogate wyposażenie grobowe. Część z przedmiotów mogła być sprowadzona z dalszych regionów, w tym z samego Rzymu - dodaje naukowiec.Naukowiec prowadził prace wspólnie z grupą pasjonatów - poszukiwaczami z całej Polski, korzystającymi z wykrywaczy metali. Ci działali w pełnym porozumieniu i we współpracy z archeologiem, dlatego metodyka ich pracy była zgodna ze standardami naukowymi.

Stanowisko, na którym dokonano odkrycia, było znane archeologom wcześniej. Już kilkadziesiąt lat temu niedaleko znaleziono inne pradziejowe pochówki z tego samego okresu. Teraz badacze trafili tam z powrotem, bo stanowisku archeologicznemu grozi zniszczenie na skutek działalności człowieka.



Na pobliskiej pradziejowej osadzie (obecnie to pole uprawne), położonej kilkaset metrów od grobu książęcego, archeolodzy natknęli się również w zeszłym roku na ponad 30 srebrnych monet rzymskich - denarów. - Były rozwleczone na większej powierzchni, ale nie mamy wątpliwości, że były złożone w jednym miejscu, w jednym pojemniku. Najprawdopodobniej schowano je w związku z jakimś zagrożeniem, być może najazdem - uważa Szela. Są wśród nich monety z wizerunkami takich cesarzy rzymskich jak: Hadrian, Marek Aureliusz czy Kommodus.



- Archeolodzy bardzo długo uważali, że w pierwszych wiekach naszej ery północna część dzisiejszego województwa mazowieckiego była zupełnie niezamieszkana - przypomina Szela. Był to bowiem teren pogranicza dwóch ludów - związku lugijskiego i Gotów. Jednak dzięki wykopaliskom prowadzonym w ostatniej dekadzie okazało się, że nie jest to prawda. Do tej pory udało się odkryć w tym regionie kilka olbrzymich, wielohektarowych osad i kilka cmentarzysk.

CZYTAJ TEŻ O NIEZWYKŁYM ODKRYCIU NA BUDOWIE METRA:

PAP/ran/b