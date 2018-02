Odkrycie archeologiczne na budowie metra. "Jedno z najciekawszych"

Informacje

"Nie spodziewaliśmy się"

Dokonano go podczas budowy stacji metra Księcia Janusza na poziomie hali odpraw (głębokość 9 metrów).- Jedno z najciekawszych odkryć w czasie budowy tego etapu II linii metra – mówi Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Jak mówi, to pozostałości drewnianej studni. - Pochodzącej być może sprzed dwustu, być może nawet sprzed trzystu lat. Tak zachowanego obiektu, na tej głębokości, nie spodziewaliśmy się spotkać. I jeszcze do tej pory nie słyszałem, aby gdziekolwiek przy budowie tego typu inwestycji, coś takiego zostało odkryte – tłumaczy Borkowski.



Pozostałości tej studni zostaną zbadane, pobrane będą też próbki, by ustalić, kiedy studnia powstała. Badacze chcą również dowiedzieć się, jak na terenie ówczesnej wsi ludzie zaopatrywali się w wodę.



Pracownik muzeum podkreśla, że wewnątrz konstrukcji drewnianej znajdują się przedmioty, które wpadły do środka. - Przede wszystkim są to resztki naczyń. Zarówno glinianych, pochodzących sprzed stu kilkudziesięciu lat, jak i butelek, które wskazują, że studnia była użytkowana do niedawna, to znaczy, być może przed drugą wojną światową zakończono eksploatację wody z tych pokładów – wyjaśnia Borkowski.



Archeolodzy będą sprawdzać jeszcze, co znajduje się na samym dnie studni. Pozostałości zostały zabezpieczone.



Jak zapewnia Metro Warszawskie, odkrycie to nie wstrzymuje prac na budowie stacji.

