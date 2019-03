Informacje

1/8 Pałac Saski w 1932 roku fot. nac 2/8 Zniszczony Pałac Saski – grudzień 1944 fot. Domena Publiczna / Wikipedia 3/8 Pałac Saski fot. SkyConcept 4/8 Pałac Saski, widok od strony ogrodu fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe 5/8 Widok ogólny placu podczas uroczystości. Po lewej Pałac Saski, po prawej kamienica Petersburskiego Towarzystwa Ubezpieczeń i Dom Franckich fot. nac 6/8 Widok ogólny placu Piłsudskiego wypełnionego oddziałami wojskowymi przed defiladą. W tle widoczny Pałac Saski. Nad placem przelatuje eskadra samolotów wojskowych fot. Binek Jan /NAC 7/8 idok ogólny placu Piłsudskiego wypełnionego oddziałami wojskowymi przygotowanymi do defilady. Widoczny Pałac Saski udekorowany flagami, po prawej brama Pałacu Brühla fot. nac 8/8 Miniaturowy Pałac Saski, dorożki i detale zabytków - powstaje park miniatur fot. tvnwarszawa.pl















- Jesteśmy zdeterminowani, żeby odbudować Pałac Saski i odbudujemy, albo przy zgodzie prezydenta Warszawy, albo bez zgody. Chcemy przekonać go do odbudowy i liczymy, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Na środowej konferencji prasowej marszałek Senatu był pytany o postępy w sprawie ewentualnej odbudowy Pałacu Saskiego i wtorkową wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, że ratusz nie będzie partycypował w kosztach odbudowy. Według Trzaskowskiego, bez zgody władz stolicy rząd nie będzie mógł wybudować czegokolwiek na działce należącej do miasta.

- Mam wrażenie, że prezydent Trzaskowski chce zjeść ciastko i mieć ciastko, to tak z jego postawy i działalności wynika. Natomiast bardzo nam zależy, my jesteśmy zdeterminowani, żeby odbudować Pałac Saski i odbudujemy, albo przy zgodzie pana prezydenta, albo bez zgody - powiedział Karczewski.

Muzeum Zniszczenia Warszawy

- Są stawiane pewne problemy, rozmawiamy, dyskutujemy, prawie codziennie w moim gabinecie odbywają się dyskusje, debaty - dodał marszałek Senatu.

Podkreślił, że liczy na życzliwość ze strony prezydenta Trzaskowskiego. - Pierwsze rozmowy odbyły się w dobrej atmosferze i myślę, że następne również (będą) nie tylko w dobrej atmosferze, ale też i z dobrymi konkluzjami - dodał Karczewski.

Dopytywany przez dziennikarzy, co znaczy stwierdzenie, że pałac zostanie odbudowany nawet bez zgody prezydenta Warszawy, odparł: "chcemy rozmawiać, będziemy rozmawiać, będziemy długo prowadzić debatę, bo chcemy przekonać również pana prezydenta co do odbudowy i liczymy na to, że nie będą stawiane nam problemy i kłopoty, wszystkie zostaną rozwiązane".

Jak mówił, w jednej części odbudowanego Pałacu Saskiego miałaby się znaleźć siedziba Senatu. A w drugiej, północnej części - jak mówił Karczewski - miałoby być "miejsce, które odnosi się do Grobu Nieznanego Żołnierza".

- Chcemy tam zorganizować Muzeum Zniszczenia Warszawy, żeby pokazać wszystkim, jak była zniszczona Warszawa - powiedział marszałek Senatu. Ponadto, jak mówił, jedno z miejsc byłoby poświęcone "tym, którzy walczyli o wolność i niepodległość".

"Warszawa ma mnóstwo innych priorytetów"

11 listopada 2018 r., podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego.

Marszałek Senatu informował pod koniec stycznia, że w końcowej fazie są prace nad tzw. specustawą, która dokładnie określi warunki i harmonogram odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie.

Trzaskowski mówił we wtorek, że ratusz nie będzie partycypował w kosztach odbudowy Pałacu Saskiego "Warszawa ma naprawdę mnóstwo innych priorytetów". Jak zaznaczył, zgodził się na rozmowy, bo poważnie traktuje marszałka Senatu i prezydenta Andrzeja Dudę. Poinformował, że podczas rozmów władze Warszawy pytają, co poza siedzibą Senatu miałoby się znaleźć w tym miejscu, jak będą wyglądały rozwiązania komunikacyjne lub czy teren wokół pałacu będzie ogrodzony. "W momencie, kiedy się porozumiemy co do tych spraw, będziemy rozmawiali o kwestiach własnościowych" - dodał.

Według Trzaskowskiego bez zgody władz miasta rząd nie będzie mógł wybudować czegokolwiek na działce należącej do miasta, a - jak zaznaczył - "to są grunty, które są we władaniu miasta stołecznego Warszawy".

- No chyba że rząd będzie chciał nacjonalizować grunty, które należą do samorządu - dodał prezydent stolicy.

PAP, kz