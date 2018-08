Od środy czekają na lot na Dominikanę. Nie chcieli opuścić płyty lotniska

Informacje

Od wczoraj około 300 osób czeka w Warszawie na rejs na Dominikanę. Jak relacjonują, ich lot był już kilkakrotnie odwołany. Koczują więc na lotnisku, a wcześniej nie chcieli opuścić płyty. Interweniowała policja.



Pasażerowie zdecydowali się na wycieczkę z biurem podróży Tui. Ich samolot miał wylecieć o godzinie 9 w środę. Do tej pory są w Warszawie.

Powtórka z wczoraj

- Okazało się, że samolot najprawdopodobniej ma usterkę techniczną. Tak pasażerowie podejrzewają, bo do tej pory kontaktu z przedstawicielami biura Tui nie ma – relacjonuje reporterka TVN24 Ewa Paluszkiewicz.

O godzinie 14 w środę pasażerowie usłyszeli, że muszą zostać w stolicy. Zostali zakwaterowani w hotelu, a na lotnisku mieli stawić się o 9 rano.

- Ale okazało się, że aż do godziny 14 znów lotu nie było. Wsiedli co prawda do samolotu, ale spędzili tam godzinę w upale, ponieważ nie można było włączyć klimatyzacji, samolot miał awarię – przywołuje relacje turystów Ewa Paluszkiewicz.

Dalej tłumaczy, że podróżujący byli poproszeni o opuszczenie samolotu. Wtedy część turystów postanowiła zostać na płycie, żeby zwrócić uwagę biura na ich problem.

- Interweniowała policja, jedna z osób zasłabła, zabrała ją karetka – relacjonuje Ewa Paluszkiewicz. Dodaje, że sprawa dotyczy większej liczby osób, ponieważ na Dominikanie też koczują turyści - mieli wrócić samolotem, który utknął w Warszawie.

Rzecznik biura podróży poprosił o pytania drogą mailową. Z kolei do lotniska Chopina nie udało nam się dodzwonić – jego przedstawiciel przebywa na urlopie.

