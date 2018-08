Informacje

Prace na Marynarskiej fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

Do końca wakacji Marynarska zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Wszystko po to by, jak obiecują drogowcy, wykonawca przebudowy przyspieszył prace.

Do tej pory przez teren rozgrzebanej, opóźnionej budowy przy Marynarskiej, cały czas wiodły dwa pasy. W sobotę wieczorem się to zmieni.

"Warunkowa zgoda"

"Wykonawca prac zwrócił się do władz Warszawy z prośbą o możliwość poszerzenia placu przebudowy Marynarskiej, a tym samym zawężenia jezdni. Warunkowa zgoda została wydana jedynie czasowo" - informował w ubiegłym tygodniu ratusz. - Wykonawca przebudowy ulicy będzie miał czas do końca wakacji na poszerzenie frontu robót i wprowadzenie na budowę dodatkowych pracowników i maszyn - zapowiadają urzędnicy.

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu planowane jest od sobotniego popołudnia, od godziny 18.

Wówczas od zachodu Marynarską będzie można jechać prosto i skręcić w prawo w Wynalazek, a kierujący z Postępu i Wynalazek będą mogli jedynie skręcić w prawo.



Przejazd Marynarską od wschodu będzie możliwy tylko na wprost. W efekcie ruch będzie odbywał się po istniejącej jezdni dwoma pasami ruchu: po jednym w każdym kierunku. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 2 września tego roku.

Zmiany na Marynarskiej fot. UM Warszawa

Krótsza linia 31

Jak informuje ratusz, zlikwidowany zostanie przystanek krańcowy tramwaju linii 31 przy Galerii Mokotów. Przebieg tej linii zostanie skrócony o jeden przystanek.

Dlatego w sobotę i niedzielę Wołoską (między Woronicza a Marynarską) nie będą kursowały tramwaje. W tym czasie rozjazd umożliwiający dwukierunkowy ruch tramwajów, zlokalizowany obecnie na Marynarskiej za rondem Unii Europejskiej, zostanie przeniesiony na Wołoską w rejon skrzyżowania z Domaniewską.

- Od poniedziałku (6 sierpnia) tramwaje linii 31 będą kończyły swoją trasę właśnie przy Domaniewskiej - informują urzędnicy.

Zmiany na Marynarskiej fot. UM Warszawa

Powiększenie placu budowy

"Następnie w miarę postępu prac będą udostępniane do ruchu kolejne, nowo wybudowane fragmenty drogi, a od 3 września również trasa tramwajowa do pętli Służewiec, przy węźle z trasą S79" – zapewnia urząd miasta.

Powiększenie placu budowy pozwoli rozpocząć prace przy budowie jednej z podpór wiaduktu na Postępu oraz podpory kładki dla pieszych przy ulicy Wynalazek - filary powstaną w miejscu obecnie użytkowanej jezdni.

Jak podawał ratusz, przygotowania do wprowadzania tych zmian będą prowadzone były etapami przez trzy noce 26-27, 27-28 i 30-31 lipca. W tym czasie, w godz. 22.00-6.00, na Marynarskiej wybudowane zostały tak zwane "przewiązki", które umożliwią sprowadzenie ruchu z dwóch pasów na jeden lub rozprowadzenie z jednego na dwa pasy.

Wiele utrudnień

Po wszystkich pracach ulica ma zostać poszerzona do 10,5 m i trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Pojawią się drogi dla rowerów i nowe chodniki. Kosz to około 50 milionów złotych.

Nad inwestycją od początku wiszą czarne chmury. Najpierw drogowcy nie mogli wejść na teren w pobliżu węzła z drogą ekspresową S79. Działki trzeba było przejęć od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co wymagało dodatkowych negocjacji z urzędem wojewódzkim.

Z kolei tam, gdzie ma być torowisko, była magistrala cieplna. Trzeba było położyć nowe rury. To zaś wymagało ustaleń z właścicielem instalacji - firmą Veolia. Gdy to się udało, prace przy pętli tramwajowej trzeba było odłożyć do maja 2018 roku, ze względu na sezon grzewczy.

TAK WYGLĄDAJĄ PRACE NA MARYNARSKIEJ:



Prace na Marynarskiej Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

ran/r/pm