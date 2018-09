"Od samego rana kolizje, wypadki, korki"

Informacje

- To nie jest szczęśliwy początek tygodnia. Dosłownie od samego rana nie dzieje się nic innego, tylko kolizje, wypadki, korki – mówił Marcinczak.

Policja potwierdza ciężką sytuację na drogach. - Mieliśmy około 50 kolizji i trzy wypadki. Kilka osób zostało rannych - mówi Małgorzata Wersocka z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Nie pomaga również pogoda, czyli deszcze, które przeszły przez stolicę. - Apelujemy do kierowców, by zwracali uwagę na warunki atmosferyczne i dostosowali prędkość do warunków jazdy - dodaje policjantka.

Korki na S8

Po godzinie 9 w telewizji TVN24 relacjonował z trasy S8 na prawym brzegu, gdzie utworzył się gigantyczny korek w stronę Bemowa.

Jak mówił, już od godziny 5 zaobserwował zdarzenia drogowe. I tak na przykład na Spacerowej przy Belwederskiej samochód uderzył w latarnię, która się złamała.

Z kolei na Towarowej po wypadku dwóch aut stanęły tramwaje w stronę centrum. Na moście Gdańskim inny samochód uderzył w bariery energochłonne. I to nie była jedyna przeprawa z problemami.

Na moście Poniatowskiego samochód wypadł z łuku na jezdni w kierunku Pragi Południe i uderzył w latarnię, a pod spodem na Wisłostradzie utworzyła się ogromna kałuża, która utrudniała ruch.

Spore utrudnienia były też na Wale Miedzeszyńskim przy Bronowskiej. Jak informuje policja, zderzyły się tam ciężarówka i volkswagen, którego kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia.

1/6 Zderzenie na Wale Miedzeszyńskim fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 2/6 Korki na S8 fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 3/6 Kałuża pod mostem Poniatowskiego fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 4/6 Kolizja na moście Poniatowskiego fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 5/6 Zderzenie na Woli fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 6/6 Zdarzenie na Spacerowej fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl











ran/mś