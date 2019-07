Od poniedziałku mieli poszerzać Rosoła. Ale znów nie zaczną

Informacje

Inwestycja ma już kilkumiesięczne opóźnienie Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

Drogowcy nie wrócą w poniedziałek, jak planowali, na budowę drugiej nitki Rosoła. Prace ruszą kilka dni później. To kolejne opóźnienie tej ważnej inwestycji.

Drogowy skończyli budowę drugiej nitki ulicy Relaksowej - od skrzyżowania z Wąwozową do skrzyżowania z Rosnowskiego - już na początku 2018 roku. Później mieli pojawić się na nieposzerzonym jeszcze odcinku Rosoła - od Jeżewskiego do Wąwozowej - co miało być ostatnim etapem prac. Tak jednak nie było, ponieważ inwestycja została wstrzymana przez wojewodę, który wytykał urzędnikom błędy formalne.

Po kilku miesiącach walki z biurokracją prace znów ruszyły - wykonawca rozpoczął od likwidacji parkingu na 200 miejsc. Ale wtedy burmistrz poprosił, aby roboty dokończyć w wakacje, kiedy ruch jest mniejszy. Swoją prośbę tłumaczył obawą o korki. Wykonawca miał na placu budowy pojawić się ponownie 1 lipca. Tak jednak nie będzie.

Termin zakończenia aktualny

Informacje W proteście "spalili" auto. Chcą wznowienia remontu na Rosoła Aktywiści z Ursynowa w proteście "spalili" samochód. W ten sposób chcieli wyrazić sprzeciwić się wstrzymaniu przebudowy ulicy Rosoła.... WIĘCEJ »

Po wznowieniu prac, na około miesiąc zostanie zamknięta nitka Rosoła od centrum w stronę Kabat - na odcinku od Jeżewskiego do Wąwozowej.

- Zawsze kierujemy się dobrem mieszkańców i dążymy do tego, aby prace budowlane były jak najmniej uciążliwe. Niewielka, zaplanowana korekta terminu realizacji powoduje, że zakończenie prac na Rosoła przypadnie na okres wakacyjny - tłumaczy Kempa.

Pechowa inwestycja

Początkowo przebudowę Rosoła planowano zakończyć w grudniu ubiegłego roku. Jednak w tym terminie wykonawca zdążył wybudować tylko wschodnią nitkę. Przyczyną było wstrzymanie prac przez wojewodę, co wiązało się z koniecznością ponownego uzyskania pozwolenia na budowę. Nie sprzyjała również pogoda.

1/4 Prace w Pałacyku Konopackiego fot. UM 2/4 Prace w Pałacyku Konopackiego fot. UM 3/4 Prace w Pałacyku Konopackiego fot. UM 4/4 Prace w Pałacyku Konopackiego fot. UM







kz/ran